Playoffs NBA 2021 : équipes, tirage au sort, bracket, dates, matchs et résultats des demi-finales

Les playoffs 2021 de la NBA ont déjà sept de leurs huit qualifiés pour les demi-finales de chacune de leurs Conférences. Dans l’est, Les 76ers de Philadelphie rencontreront les Hawks d’Atlanta après avoir éliminé respectivement les Washington Wizards et les New York Knicks. De plus, la grande cravate : Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks. La franchise Big Apple s’est débarrassé des Boston Celtics au premier tour, tandis que les Bucks ont terminé sur la voie rapide avec le Miami Heat, vice-champion de la bulle Walt Disney à Orlando (Floride).

Du côté de l’Ouest, la grosse surprise : les Lakers de Los Angeles étaient au bord du chemin après avoir été éliminés en six matchs par les Phoenix Suns. La franchise Arizona affrontera désormais les Denver Nuggets marqué par Facundo Campazzo. Et finalement, Jazz de l’Utah, qui a battu les Grizzlies de Memphis en cinq matchs, s’attend à un rival : ou le Dallas Mavericks de Luka Doncic ou Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard et Paul George.

Demi-finales de la Conférence Est

(1) Philadelphia 76ers – (5) Atlanta Hawks

Match 1: Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks, dimanche 6 à 19h00

Match 2: Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks, mercredi 9 à 01h30.

Match 3: Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers, samedi 12 à 01h30.

Match 4: Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers, lundi 14*.

Match 5: Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks, mercredi 16*.

Match 6: Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers, vendredi 18*.

Match 7: Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks, dimanche 20*.

*Si c’était nécéssaire.

(2) Brooklyn Nets – (3) Milwaukee Bucks. Série : 1-0

Match 1: Brooklyn Nets 115 – Milwaukee Bucks 107

Match 2: Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks, mardi 8 à 1h30.

Match 3: Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets, vendredi 11 à 1h30.

Match 4: Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets, dimanche 13 à 21h00

Match 5: Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks, mardi 15*.

Match 6: Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets, jeudi 17*.

Match 7: Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks, samedi 19*.

*Si c’était nécéssaire.

Demi-finales de la Conférence Ouest

(1) Utah Jazz – (4) Los Angeles Clippers / (5) Dallas Mavericks

Match 1: Utah Jazz – Los Angeles Clippers / Dallas Mavericks, mercredi 9.

Match 2: Utah Jazz – Los Angeles Clippers / Dallas Mavericks, vendredi 11.

Match 3: Los Angeles Clippers / Dallas Mavericks – Utah Jazz, samedi 12.

Match 4: Los Angeles Clippers / Dallas Mavericks – Utah Jazz, lundi 14.

Match 5: Utah Jazz – Los Angeles Clippers / Dallas Mavericks, mercredi 16*.

Match 6: Los Angeles Clippers / Dallas Mavericks – Utah Jazz, vendredi 18*.

Match 7: Utah Jazz – Los Angeles Clippers / Dallas Mavericks, dimanche 20*.

*Si c’était nécéssaire.

(2) Phoenix Suns – (3) Denver Nuggets

Match 1: Phoenix Suns – Denver Nuggets, mardi 8 à 04h00.

Match 2: Phoenix Suns – Denver Nuggets, jeudi 10 à 03h30.

Match 3: Denver Nuggets – Phoenix Suns, samedi 12 à 04h00.

Match 4: Denver Nuggets – Phoenix Suns, lundi 14 à 02h00.

Match 5: Phoenix Suns – Denver Nuggets, mardi 15*.

Match 6: Denver Nuggets – Phoenix Suns, jeudi 17*.

Match 7: Phoenix Suns – Denver Nuggets, dimanche 20*.

*Si c’était nécéssaire.