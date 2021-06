Playpulse One, la console de jeux vidéo à pédale | Jeux

Avouons-le : l’exercice est ennuyeux. Et si on le mélangeait avec des jeux vidéo ? Le résultat est Playpulse One.

Tout le monde le sait l’exercice apporte un grand bénéfice pour la santé. Mais il y a deux barrières qui font fuir beaucoup de monde : ça fatigue et ça ennuie. C’est une tâche routinière qui demande du temps et de la répétition, et la tolérance à la monotonie est de plus en plus faible.

Une solution possible est gamifier l’exercice, c’est-à-dire en faire un jeu. Toutes sortes de choses ont été essayées, et voici une nouvelle proposition : Playpulse One, la console à pédales.

C’est un vélo d’appartement avec commandes de jeu au guidon, et un ordinateur avec un écran tactile de 24 pouces intégré. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo :

À première vue, il ressemble à un vélo d’appartement design, mais à l’intérieur il contient un ordinateur équipé d’un processeur Intel i5-9400F, 8 Go de RAM, une carte graphique intégrée avec 2 Go de mémoire vidéo et des SSD de 512 Go.

Cet ordinateur permet exécuter des jeux conçus pour la plate-forme, car pour avancer, tourner, et d’autres actions, il faut pédaler plus ou moins fort.

De plus, le guidon dispose de deux commandes haptiques avec des moteurs qui vibrent en fonction de ce qui se passe à l’écran, et des boutons pour tirer, sauter ou effectuer différentes actions.

Pour le moment, il existe quatre jeux confirmés, des arènes de course et de combat avec prise en charge des modes multijoueurs. Mais des titres de toutes sortes sont en cours de conception. Des jeux sociaux et des concours aux aventures ou aux mini-jeux d’adresse.

exister réalisations à débloquer, défis, défis quotidiens et d’autres récompenses pour motiver les utilisateurs à faire de l’exercice.

Pour ceux qui n’aiment pas les jeux vidéo, sur le moniteur, vous pouvez regarder Netflix, YouTube ou tout autre service de streaming, ou il peut être éteint et utilisé simplement comme vélo stationnaire.

Playpulse un C’est un grand succès, car ils ont déjà vendu les deux premiers lots de fabrication, et en préparent un troisième. Il est disponible sur leur site Web au prix de 1 399 $.