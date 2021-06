PlayStation 3 a été à nouveau mis à jour après six mois | Jeux

Sony publie un nouveau correctif pour PlayStation 3, version 4.88, avec des améliorations des performances logicielles et de la compatibilité avec les derniers films Blu Ray.

Bien que la PlayStation 3 soit sur le point d’avoir 15 ans, Sony publie toujours très régulièrement des mises à jour pour la console. Aujourd’hui le PS3 mise à jour 4.88, bien qu’il n’arrive que six mois après la version 4.87.

Encore une fois, c’était le compte Twitter de RPCS3, un émulateur PS3, celui qui a diffusé cette mise à jour, seulement 200 Mo, et sans rien d’important. En fait, selon les notes de mise à jour officielles, seules “les performances du système sont améliorées”.

La mise à jour du système PS3 4.88 vient de sortir (1er juin 2021) Journal des modifications :

– Clés Blu-Ray mises à jour pour les nouvelles sorties de films

– Correctifs système (correctifs de sécurité possibles ?) Vous n’avez pas besoin de réinstaller le firmware sur l’émulateur pour continuer à utiliser RPCS3 si vous utilisez déjà la 4.87 – RPCS3 (@rpcs3) 1er juin 2021

Cependant, selon RPCS3, la raison principale est la même que lors de la mise à jour d’il y a quelques mois : divers correctifs sur le système, éventuellement liés à la sécurité. Apparemment, les touches Blu-Ray ont également été mises à jour pour rendre le lecteur compatible avec les nouvelles sorties de films.

Lorsque la PS3 est sortie entre 2006 et 2007, Sony l’a utilisée comme fer de lance de sa format Blu-ray, qui permettait de stocker des vidéos en haute définition, dans le but de remplacer le DVD. Actuellement, c’est toujours le format utilisé par les nouvelles consoles et les formats de films à domicile, bien qu’il n’ait jamais remplacé le DVD, qui est toujours plus abordable et préféré par de nombreux utilisateurs qui ne possèdent pas de lecteur Blu-ray.

Si vous possédez une ancienne PS3 (ou si vous en avez une d’occasion) en plus d’accéder à son catalogue de jeux, vous pouvez continuer à l’utiliser comme lecteur pour regarder des films au format Blu Ray grâce à ces mises à jour… ce que vous ne pourriez jamais faire avec une PS5 numérique ou une Xbox Series S.

Bien sûr, en 15 ans, le format innovant Blu Ray de l’époque a été supplanté par le plateformes de streaming, tous ou presque accessibles depuis les nouvelles consoles, à des qualités similaires ou supérieures. Mais pour les collectionneurs, le format physique des films et séries ne disparaîtra jamais complètement…

