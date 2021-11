PlayStation 5 : ce qui nous a le plus surpris, un an plus tard

La PlayStation 5 a officiellement un an, bien que vous ne le sachiez peut-être pas en regardant les étagères des magasins et les détaillants en ligne. La console est presque aussi difficile à trouver maintenant qu’elle l’était en 2020, ce qui fait que cette génération souffre d’un départ maladroit et chancelant. Pourtant, alors qu’il a un an, nous pouvons revenir sur sa première année sur le marché et sur les parties qui nous ont le plus surpris.

La bibliothèque de jeux a été étonnamment forte

Avant le lancement, il y avait des raisons de soupçonner que cette fenêtre de lancement serait anormalement faible. Le système a été lancé au milieu d’une pandémie mondiale, qui avait déjà entraîné des retards de jeu. C’était une question ouverte si de nombreux jeux de nouvelle génération dont la sortie est prévue au cours de la première année de la PS5 sortiraient réellement, mais plusieurs d’entre eux sont arrivés comme prévu (ou avec un léger retard).

Les jeux cross-gen comme Spider-Man: Miles Morales et Resident Evil: Village ont obtenu un coup de pouce notable sur PS5 par rapport à leurs frères PS4, et de nombreux autres jeux sortis vers la fin de la dernière génération ont obtenu des correctifs de mise à niveau gratuits. En plus de cela, la PS5 a obtenu des exclusivités notables et bien examinées au cours de sa première année, notamment Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Demon’s Souls et Deathloop. C’est une gamme beaucoup plus empilée que ce à quoi je m’attendais il y a tout juste un an à cette époque.

Cela dit, les surprises n’ont pas toutes été positives. Certains jeux, notamment Horizon Forbidden West, ont été retardés en dehors de la saison des vacances et manqueront la première année de la durée de vie de la PS5. Dans le cas d’Horizon, cela signifiait presque aucun chemin de mise à niveau gratuit comme Sony l’avait promis pour les jeux dans la fenêtre de lancement, avant que le tollé des fans ne pousse la société à redoubler d’efforts et à respecter son engagement précédent.

Les temps de chargement changent vraiment la donne

Avant le lancement de la nouvelle génération, il y avait eu beaucoup de discussions sur les nouveaux SSD et sur l’impact des temps de chargement plus rapides sur l’expérience de qualité de vie à tous les niveaux lors des jeux. Nous nous attendions donc à un grand changement dans les temps de chargement, mais l’ampleur de cet effet est tout de même choquante. Il est si facile de s’habituer à des déplacements rapides comme l’éclair ou à des transitions de scène fluides que vous oubliez tout jusqu’à ce que vous reveniez à un jeu sur PS4, Xbox One ou Switch.

Certains jeux ont incorporé les temps de chargement rapides dans le gameplay lui-même, comme dans le cas de Ratchet & Clank. D’autres rendent les déplacements beaucoup plus pratiques, comme dans Spider-Man: Miles Morales. Peu importe la façon dont il est incorporé, cela nous donne plus de temps pour jouer à nos jeux et moins de temps pour faire défiler vers le doom sur nos téléphones en attendant que le jeu se charge.

DualSense est incroyable, mais presque personne ne l’utilise bien

Il était difficile de savoir quoi faire du DualSense avant la sortie de la PS5. Sony a fait beaucoup de promesses élevées sur l’impact que cela aurait sur le gameplay, mais la question de savoir si ses gadgets fonctionneraient ou non était une question ouverte. La réponse dans l’année qui a suivi a été : un peu ? Lorsqu’il est utilisé à son plein potentiel, le DualSense ressemble à une sorte de totem magique reliant vos mains au monde du jeu. Il suffit de regarder Astro’s Playroom, le jeu de plateforme de démonstration technologique gratuit inclus avec toutes les PS5. C’est une expérience incroyable qui met en valeur l’haptique, les déclencheurs adaptatifs et l’audio spatial à leur meilleur.

Mais malheureusement, Astro’s Playroom est l’exception plutôt que la règle. De nombreux jeux ont utilisé la fonctionnalité DualSense ici ou là avec des niveaux de succès mitigés, et personne n’a vraiment fait une expérience à part entière qui capture systématiquement la magie d’Astro. (Sackboy pourrait être le plus proche, ce qui montre à quel point le genre de plateforme est idéal pour ce sens de la technologie ludique). Peut-être que plus de développeurs l’utiliseront mieux à l’avenir, mais pour le moment, l’implémentation est plus ratée que réussie.

L’extension du stockage n’est pas exactement plug-and-play

Depuis la sortie de la PS5, les joueurs demandent des moyens d’augmenter son espace, mais le nouveau SSD complique les choses. Étant donné que l’architecture du système et les outils de développement sont construits autour de la certitude d’un SSD haute vitesse, vous ne pouvez pas simplement enfoncer n’importe quel lecteur et l’appeler un jour. Bien que vous puissiez utiliser un disque dur essentiellement comme stockage de sauvegarde, la possibilité de brancher un SSD M.2 NVMe plus grand n’est arrivée qu’en septembre, près d’un an après le lancement. Et même alors, le support était étrangement peu clair. Sony a annoncé les spécifications du SSD, mais pas les modèles spécifiques qui seraient compatibles, laissant certains utilisateurs perplexes. La méthode la plus infaillible consistait simplement à utiliser un WD_Black SN850 avec un dissipateur thermique, puisque l’architecte PS5 Mark Cerny a déclaré publiquement qu’il l’avait utilisé dans son propre système.

Le transfert de données de sauvegarde et les mises à niveau coûteuses sont pénibles

La livraison intelligente de Xbox sonnait comme un nom trop fleuri pour une fonctionnalité assez basique – le système fonctionne simplement, télécharge la version appropriée et récupère votre sauvegarde là où vous l’avez laissée. Sony n’a annoncé aucune fonctionnalité similaire pour PlayStation, mais cela fonctionnerait sûrement de la même manière, non? Et bien non. Les transferts de sauvegarde de Sony à travers les générations ont été ennuyeux, vous obligeant souvent à exporter sur la version PS4, puis à importer sur la version PS5. Il n’était pas rare de devoir télécharger les deux versions sur votre PS5 juste pour pouvoir exporter la sauvegarde dans le cloud au lieu de la charger nativement sur la version PS5. C’est juste un problème. Et une petite poignée de jeux ne prennent pas du tout en charge les transferts de sauvegarde.

De même, alors que de nombreux jeux proposent des mises à niveau gratuites de nouvelle génération pour leurs jeux, Sony a pris l’habitude de facturer les mises à niveau « Director’s Cut » pour quelques-uns de ses jeux les plus en vue. Death Stranding et Ghost of Tsushima offraient tous deux un nouveau contenu substantiel « Director’s Cut », mais ils étaient proposés à un prix plus élevé. Votre kilométrage peut varier selon que ces mises à niveau en valent la peine, mais ceux qui espéraient simplement vérifier les améliorations de nouvelle génération n’avaient d’autre choix que de payer.

Sony n’a toujours pas de réponse solide au Game Pass

Même avant le lancement des nouvelles consoles, Microsoft positionnait clairement le Xbox Game Pass comme un élément majeur de sa stratégie basée sur les services à l’avenir. Si vous m’aviez demandé il y a un an si Sony tenterait d’égaler la stratégie de son concurrent le plus proche, j’aurais répondu : bien sûr, absolument. Mais cela fait un an et Sony n’a pas encore mis en œuvre ni même annoncé un service similaire à volonté.

PlayStation Now est la comparaison la plus proche. Il propose des téléchargements de jeux complets en plus de ses offres de streaming, pour un prix et une taille de bibliothèque comparables. Mais il ne s’est pas engagé à faire apparaître des jeux propriétaires sur PS Now comme Microsoft l’a fait pour Game Pass, et lorsqu’il propose de gros jeux propriétaires comme The Last of Us Part 2 ou God of War, ils ne sont pas disponibles. le jour du lancement, et ils viennent avec des dates d’expiration. Sony n’a pas non plus placé PS Now au premier plan de ses messages publics et de son marketing comme l’a fait Xbox avec Game Pass, ce qui le fait se sentir moins au centre de sa stratégie. PS Plus a commencé à proposer occasionnellement de nouveaux jeux au lancement, comme Bugsnax ou Destruction All-Stars, mais ce record a été inégal.

Cela pourrait être intentionnel. À une époque où Xbox pousse les services, elle minimise également l’importance du nouveau matériel. Sony a clairement indiqué dans son message qu’il considérait les mises à niveau générationnelles comme vitales pour son entreprise, il se peut donc qu’il ne veuille pas poursuivre un modèle de services aussi fortement. Pourtant, Xbox Game Pass est régulièrement salué comme une excellente proposition de valeur et devient synonyme de l’écosystème Xbox. Il est surprenant que Sony n’essaye pas de reproduire ce succès.

D’une certaine manière, vous ne pouvez toujours pas en trouver un

La plupart des consoles sont limitées en termes d’approvisionnement au lancement, mais à de rares exceptions près, ces problèmes ont tendance à être résolus en quelques mois. Alors peut-être que la plus grande surprise de la PS5 est à quel point il est difficile d’en trouver un 12 mois plus tard. Les chiffres de vente récents indiquent qu’il a atteint plus de 13 millions d’unités vendues dans le monde, ce qui est même alors plus faible qu’il ne pourrait l’être en raison des pénuries de puces en cours causées par la pandémie mondiale. Mais ces chiffres de vente élevés ne suffisent toujours pas à répondre à la demande, car la console se vend toujours régulièrement en quelques secondes chez divers détaillants en ligne.

Plusieurs détaillants ont trouvé des moyens de lutter contre le problème des scalpers et des bots qui s’emparent de toutes les PS5, des files d’attente virtuelles aux réapprovisionnements stupéfiants en morceaux de 10 minutes. Ceux-ci ont aidé à en trouver un plus facile qu’auparavant, mais de justesse. Si vous avez terminé 2020 à la recherche d’une PS5, vous essayez peut-être encore d’en trouver une fin 2021.

Les raisons sont multiples et complexes. Les jeux vidéo deviennent de plus en plus populaires et grand public, il est donc logique qu’une nouvelle génération se vende mieux que la précédente en règle générale à l’avenir. Mais la pandémie de COVID-19 a également ajouté ses propres rides, comme l’augmentation du temps que les gens passent à la maison à chercher quelque chose à faire, et des ensembles de contrôles de relance du gouvernement ont donné aux gens un revenu disponible supplémentaire, et bien sûr, une pénurie de semi-conducteurs qui semble avoir un impact sur la fabrication. Quelles que soient les raisons, la PS5 est tout aussi demandée aujourd’hui qu’elle l’était au lancement, il est donc difficile de dire quand l’élan pourrait ralentir. Finalement, vous pourrez entrer dans n’importe quel magasin à grande surface et simplement acheter une PS5 dans le commerce. Nous n’avons juste aucune idée de quand cela va être.

