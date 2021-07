PlayStation 5 contre Xbox Series X : la carte d’extension de stockage Seagate fait pencher la balance en faveur de Microsoft

Carte d’extension Seagate pour Xbox Series X | S (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Passer au crible les exigences strictes de Sony en matière d’extension de stockage sur la PlayStation 5 plus tôt dans la journée m’a vraiment fait réfléchir : pourquoi achetons-nous une console de jeu ?

L’achetons-nous parce que c’est moins cher ? Vous savez, que dire, construire un PC. L’obtenons-nous parce que c’est facile? Comme tout est plug and play principalement et qu’il le restera pour le reste de sa vie. Ou l’achetons-nous parce qu’il prend moins de place dans l’armoire ?

C’est un peu tout ce que je pense, mais en regardant ma PS5, cela devient clair, chacun de ces paramètres est en train d’être redéfini dans cette génération. La console devient une proposition coûteuse. Il commence à être évolutif. Quoi que je fasse, je n’arrive pas à le faire se fondre dans mon décor. Pour être honnête, aucune de ces choses ne me dérange. Ce qui m’inquiète, c’est à quel point la « PlayStation » se compartimente de plus en plus à chaque génération. Dans le processus, cela devient de plus en plus compliqué.

Carte d’extension Seagate pour Xbox Series X | S est disponible en option 1 To. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il ne fait absolument aucun doute que vous devrez mettre à niveau le stockage de votre PS5 à un moment donné. Même s’il est annoncé qu’il est livré avec 825 Go de SSD intégré, seuls 667 Go sont disponibles.

Je n’entre même pas dans la taille des jeux individuels mais juste le fait que Sony vous oblige à télécharger deux versions différentes du même jeu – comme par exemple Assassin’s Creed Valhalla – si vous possédez sa version PS4 pour pouvoir jouer à son la mise à niveau de nouvelle génération est tout simplement stupide. Encore plus lorsqu’une copie PS5 de votre jeu existant est plus petite que son homologue PS4. Pourquoi quelqu’un voudrait-il jouer à « rechercher la différence » entre les deux versions est au-delà de ma compréhension. À moins d’être vigilant, vous ne saurez même pas que cela s’est passé en arrière-plan. Cela pourrait être une raison pour laquelle votre PS5 manque de stockage.

Il peut égaler les performances de l’architecture Xbox Velocity de Microsoft. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Les Xbox Series X et S sont plus intelligentes de cette façon. De plus, la série X dispose d’un SSD de 1 To sur papier (à 2,4 Go/s, c’est cependant plus lent que celui de la PS5) dont 802 Go sont disponibles. C’est 135 Go de plus que la PS5.

Mais là où la PS5 brille – du moins en théorie – c’est dans la manière dont Sony gère l’extension du stockage. Il vous permet de mettre à niveau le stockage de la PS5 avec des lecteurs PC NVMe classiques. Par régulier, je veux dire par rapport à la Xbox Series X | S qui prennent en charge les cartes d’extension personnalisées. Ce n’était pas disponible le premier jour, cependant. Sony commence seulement à déverrouiller l’emplacement SSD M.2 de la PS5 – près de neuf mois après le début de la livraison de la console – et même maintenant, il est limité aux utilisateurs bêta de certains marchés comme les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l’Allemagne et La France.

Il prend en charge la reprise rapide. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il devrait arriver le plus tôt possible pour tous les utilisateurs, mais la version bêta vous donne une idée approximative de ce à quoi vous attendre afin que vous puissiez peut-être vous procurer un SSD pris en charge à l’avance. Gardez cette pensée cependant parce que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Sony indique que vous aurez besoin d’un SSD M.2 conforme à la norme PCIe Gen4 et doté d’une vitesse de lecture de 5 500 Mo/s ou plus. C’est sur les lignes attendues. Aucun problème là-bas. Mais il y a un hic. Deux en fait.

Sony s’empresse de noter qu’il “ne peut pas garantir que les périphériques SSD M.2 répondant aux spécifications décrites fonctionneront avec votre console” et par conséquent, il “n’assume aucune responsabilité pour la sélection, les performances ou l’utilisation de produits tiers”. Même si vous parvenez d’une manière ou d’une autre à surmonter cela et à trouver le bon SSD, il ajoute que « tous les jeux ne sont pas nécessairement jouables avec exactement les mêmes performances fournies par le SSD interne ultra-haute vitesse de la console PS5, même là où le M.2 La vitesse de lecture séquentielle du périphérique SSD est supérieure à 5 500 Mo/s.

C’est une affaire de plug and play. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Il y a de fortes chances qu’un SSD comme le Samsung 980 Pro (qui se vend actuellement à Rs 27 000 sur Amazon) fonctionne très bien avec votre PS5, mais voici une question, ne serait-il pas plus facile si Sony venait de lancer son propre lecteur d’extension personnalisé pour le PS5 avec, je ne sais pas, Seagate peut-être.

Comme Microsoft l’a fait pour la Xbox Series X | S. La carte d’extension Seagate 1 To pour Xbox Series X | S peut égaler les performances de la technologie Xbox Velocity Architecture de Microsoft tout en jouant à des titres de nouvelle génération, c’est-à-dire que vous aurez le même niveau de performances que celui obtenu avec le stockage interne de la console. Cela inclut également l’accès à Quick Resume.

Il est au prix de Rs 23 499. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

De plus, il s’agit d’une affaire plug and play ne nécessitant aucun assemblage manuel comme la PS5. Ceux qui craignent que le SSD interne de la Xbox ne ralentisse avec le temps peuvent également se fier entièrement à la carte d’extension externe qui est remplaçable par l’utilisateur, prolongeant ainsi la durée de vie de votre console. À Rs 23 499, ce n’est pas plus cher que ses équivalents SSD réguliers non plus. Mon seul reproche est que Seagate et Microsoft devraient proposer plus d’options de configuration afin que les acheteurs puissent avoir plus de choix.

La PlayStation a toujours été le roi dans le Nord, mais c’est peut-être la première fois que la Xbox la bat au poing en étant plus ouverte, transparente, conviviale pour les joueurs et juste une console très, très convaincante, même pour les fans inconditionnels de Sony. . Je n’ai même pas besoin de vous dire les avantages d’avoir Xbox Games Pass à ce stade et à quel point Microsoft Flight Simulator est magnifique sur la série X (ou à quel point je suis excité à propos de Forza Horizon 5).

La Xbox Series X | S ne sont pas une alternative à la PS5. Ils sont un achat incontournable si vous aimez les jeux sur console – et à condition que vous puissiez vous en procurer.

