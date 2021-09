PlayStation a acquis un nouveau studio et recrute pour plusieurs projets

Sony a annoncé l’acquisition de Firesprite, un studio de développement basé au Royaume-Uni derrière des titres comme l’horreur de survie The Persistence.

Dans un nouvel article sur le blog officiel PlayStation, le directeur des PlayStation Studios, Hermen Hulst, a accueilli Firesprite dans la famille PlayStation Studios, déclarant que « les capacités techniques et créatives de l’équipe seront primordiales pour développer notre catalogue de jeux exclusifs ».

Firesprite est désormais le 14e studio à rejoindre PlayStation Studios, devenant la troisième acquisition de Sony cette année, Housemarque et Nixxes ayant également rejoint PlayStation Studios au cours des derniers mois.

Comme les autres acquisitions récentes de Sony, Firesprite a une relation existante avec PlayStation, ayant déjà collaboré avec Team Asobi sur les titres The PlayRoom pour PS4 et PSVR.

Il semble, cependant, que le studio aura la liberté de travailler sur plus de ses propres projets à l’avenir, avec le directeur général de Firesprite, Graeme Ankers, déclarant dans une déclaration sur le blog PlayStation : « PlayStation nous a également donné l’opportunité de créer notre propre IP, The Persistence, et nous avons eu la liberté créative d’explorer, d’innover et de sortir un jeu d’horreur de survie dont nous sommes extrêmement fiers. Désormais, en tant que studio propriétaire, nous savons que nous avons le soutien total de PlayStation pour faire avancer notre héritage consistant à combiner créativité et innovation technique pour offrir des expériences vraiment uniques aux fans de PlayStation. »

En ce qui concerne les détails de ce que Firesprite a l’intention d’apporter à la plate-forme PlayStation, eh bien, cela reste flou pour le moment. Cependant, un coup d’œil sur le site Web de Firesprite montre que le studio embauche pour plusieurs rôles dans ce qui semble être trois projets.

Il y a des publicités pour des rôles sur « un jeu d’aventure narratif à embranchements AAA » ; un « projet de tir PvP révolutionnaire de nouvelle génération axé sur les jeux en tant que service » ; et un “projet d’action-aventure VR très intrigant adapté de l’un des titres IP de console multimillionnaires les plus originaux et les plus vendus au cours des 10 dernières années”.

Avec plus de 250 employés, Firesprite n’est pas un petit studio et la gamme de jeux ici indique une réelle ambition.

Analyse : Et maintenant, nous attendons

Cette acquisition semble être une décision intelligente pour PlayStation, d’autant plus que la gamme de projets en cours de Firesprite pourrait aider la bibliothèque de jeux de la PS5 à se développer et à se diversifier.

Dans une interview avec GamesIndustry.biz, Hermen Hulst de PlayStation a déclaré que les expériences que Firesprite créera pour la plate-forme “seront très différentes des équipes que vous connaissez aux PlayStation Studios” et cela ne semble pas être une mauvaise chose. chose. Avoir un studio ouvert à l’expérimentation de ce que la plate-forme peut faire – quelque chose que Hulst dit que Firesprite aime – est probablement le meilleur moyen d’innover et de créer des expériences qui ressemblent à quelque chose que vous n’obtiendrez nulle part ailleurs.

Pour le moment, malgré ces offres d’emploi, nous ne pouvons pas savoir exactement ce que Firesprite va apporter à la table, mais PlayStation est clairement confiant dans l’acquisition.

Il est probable, cependant, que nous devrons attendre un peu avant d’avoir une idée réelle de ce que Firesprite a en réserve. Lorsque l’on regarde les offres d’emploi sur le site de Firesprite, le jeu d’aventure narratif et le jeu de tir PvP sont décrits comme étant aux premiers stades de développement, ce dernier en particulier étant «aux premiers stades d’un développement pluriannuel».

Mais, bon, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent comme le dit le dicton. Heureusement, les fans de PlayStation peuvent toujours avoir une idée de ce que l’avenir réserve à la plate-forme grâce à une vitrine PS5 qui aura lieu le jeudi 9 septembre à 13h PT / 16h HE / 21h BST / 6h ACT. Prévu pour durer environ 40 minutes, nous nous attendons à ce que la vitrine se concentre sur les jeux sortant “cette fête et au-delà”.