PlayStation a annoncé de grandes nouvelles ce mois-ci avec Spider-Man 2 et un remake de Knights of the Old Republic

Bienvenue dans le dernier récapitulatif PlayStation d’Android Central. Dans le but d’apporter à nos lecteurs toutes les dernières nouvelles PlayStation en un seul endroit, nous compilerons tout ce qui s’est passé tout au long du mois sur PlayStation Land, des sorties exclusives de jeux aux plus grandes annonces de l’industrie, en passant par tous les événements notables dans la communauté. Septembre 2021 a été titré avec un énorme PlayStation Showcase qui nous a donné un aperçu des années à venir pour la PS5, mais ce n’est pas la seule chose qui s’est produite ce mois-ci. Plongeons-nous et vérifions tout.

Récapitulatif PlayStation :

PlayStation a tenu une vitrine exceptionnelle

Lorsque Sony a annoncé qu’il organisait un PlayStation Showcase, la communauté s’est immédiatement ragaillardie. Ne pas appeler cela un état des lieux régulier a fixé des attentes élevées, et ces attentes ont été satisfaites de presque toutes les manières. Sony n’étant pas présent à l’E3 et à la Gamescom, il n’avait pas encore organisé de vitrine jusqu’à ce mois-ci. Ce que PlayStation nous réservait a peut-être été la meilleure vitrine de l’année, avec des annonces et des révélations inattendues qui ont mis le feu aux réseaux sociaux.

Je vais entrer dans plus de ces annonces ci-dessous, mais vous pouvez regarder l’intégralité de la vitrine de 40 minutes sur YouTube.

Insomniac a révélé Spider-Man 2 avec Venom

Source : PlayStation

Cela a été long à venir et Insomniac savait qu’il devait clouer la révélation. Le succès de Marvel’s Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales a placé la barre haute pour la suite éventuelle. Lorsque Marvel’s Spider-Man 2 a été révélé sur la scène de Sony, tout le monde a parlé alors que Venom occupait le devant de la scène.

Venom est un personnage populaire depuis un certain temps maintenant, en particulier avec les récents films de Tom Hardy. Tout le monde espérait que Venom ferait une apparition après la fin du premier jeu Spider-Man d’Insomniac, bien que son identité reste un mystère. Harry Osborn a été vu dans une capsule de stase entourée de ce qui semblait être le symbiote palmé noir de Venom, mais Venom a toujours été Eddie Brock, tandis que Harry assume le rôle du Bouffon vert.

Quoi qu’Insomniac nous réserve, nous le saurons quand Marvel’s Spider-Man 2 sera lancé exclusivement sur PS5 en 2023.

Insomniac a dévoilé un nouveau jeu Wolverine

Source : PlayStation

Pas du genre à se reposer sur ses lauriers, Insomniac a révélé un autre jeu Marvel qui a surpris tout le monde. C’était un court teaser après un combat de bar assez noueux, et quand les griffes sont sorties à la fin, tout le monde s’est déchaîné. Marvel’s Wolverine est en développement chez Insomniac avec une date de sortie non précisée.

Comme il est encore très tôt dans le développement, il n’y a pas encore trop de détails à son sujet. Ce que nous savons, c’est qu’il aura un ton mature et sera exclusif à la PS5.

Voici un aperçu en direct d’Insomniac en ce moment.

pic.twitter.com/f4mapNAtZm – Pluie #Mma (@Rain_skullboy) 9 septembre 2021

Star Wars : Knights of the Old Republic revient

Source : PlayStation

Sony a ouvert sa vitrine confirmant l’existence du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, et je suis presque sûr que mes cris (et ceux de tous les autres) pourraient être entendus dans le monde entier. Les fans demandent depuis des années que ce classique bien-aimé et légendaire soit refait, mais certains n’ont jamais pensé que cela arriverait réellement. Dès que les logos de Lucasfilm Games et Aspyr sont apparus à l’écran, les fans savaient exactement à quoi s’attendre.

“La paix est un mensonge. C’est ce que croient les Sith. Ils promettent le pouvoir. Maintenant, ils l’exercent. Nous affrontons les plus grands Sith depuis des générations. Ils doivent être arrêtés”, dit le narrateur peu de temps avant que Dark Revan ne soit révélé dans le remake. bande-annonce, envoyant des frissons dans le dos des fans de Star Wars partout.

Dans une tournure intéressante des événements, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sera exclusif à la console PS5, sans aucun mot sur une sortie Xbox potentielle. Il est également prévu de venir sur PC.

God of War Ragnarok a été officiellement intitulé avec une nouvelle bande-annonce

Source : PlayStation

On peut enfin faire taire la rumeur selon laquelle God of War Ragnarok ne s’appellerait pas God of War Ragnarok. Il est. Nous avons également reçu notre premier bon aperçu du jeu, et nous avons même des théories sur l’histoire et les personnages de God of War Ragnarok basées sur ce que nous avons vu. Alors que Fimbulwinter commence et que Ragnarok approche, Kratos et Atreus doivent lutter contre le temps pour l’arrêter, tout en combattant Thor et Freya, vengeurs après la mort de leurs fils.

Ragnarok devrait être la fin du chapitre nordique de God of War, donc les fans envisageraient un nombre élevé de corps au moment du générique. Si cela ressemble à God of War de 2018, nous pourrions envisager l’un des meilleurs jeux PS5 jamais sortis. Il devrait actuellement arriver sur PS5 dans le courant de 2022, mais avec un retard déjà dans les livres, tout pourrait arriver.

PlayStation a acquis un autre studio qui n’est pas Bluepoint

Source : PlayStation

C’est à nouveau le moment où PlayStation annonce une autre acquisition de studio. Cette fois, la société a révélé qu’elle avait acheté Firesprite, une équipe britannique qui travaillait auparavant sur des titres VR. Il recrute actuellement pour un jeu de tir multijoueur et un “blockbuster narratif sombre”, et il a également récemment acheté Fabrik Games, qui a collaboré avec Firesprite dans le passé.

Cela fait 84 ans et PlayStation a finalement acquis Bluepoint

Source : PlayStation

Pouvez-vous regarder ça. PlayStation a “surpris” tout le monde et a annoncé l’acquisition de Bluepoint Games, le développeur du remake de Demon’s Souls. Le studio travaille apparemment sur un titre original pour PS5. En l’honneur d’avoir écrit cet article avant que l’annonce ne soit faite, voici un aperçu de l’extrait que j’avais inclus ci-dessus dans la section Firesprite.

Quand aurons-nous enfin une annonce officielle sur l’acquisition de Bluepoint Games ? Qui sait. Bluepoint semble catégorique pour noter qu’il est indépendant, mais PlayStation Japon a semblé divulguer son acquisition avec un graphique officiel. La rumeur court depuis des mois maintenant, alors je ne retiendrais pas mon souffle.

J’aurais peut-être pu retenir mon souffle après tout.

Source : Renard du 20e siècle

Je pense que je peux parler pour nous tous quand je dis merci, Sony, d’avoir enfin officiellement annoncé cela. Même si je devais revenir réécrire une partie de ce récapitulatif à la onzième heure avant la publication.

Les utilisateurs de PS5 peuvent désormais ajouter des SSD internes

Source : Jennifer Locke / Android Central

Le lancement de la PS5 sans support de stockage étendu pour les jeux PS5 était une énorme erreur de la part de Sony. C’est quelque chose que les fans demandent depuis des mois, et il est finalement sorti en version bêta au cours de l’été. Le 14 septembre, PlayStation a annoncé que la fonctionnalité avait quitté la version bêta et était disponible pour tout le monde.

Les exigences SSD de Sony sont pour le moins intéressantes, mais il a été confirmé que des modèles comme le Seagate FireCuda 530 et le WD SN850 fonctionnent. L’architecte PlayStation Mark Cerny a notamment acheté ce dernier SSD pour la PS5 dans son foyer.

Notre solution à notre foyer PS5 à deux joueurs très actif ? SSD pour lui et pour elle 🙂 Quelques options géniales pour 7000 Mo/s, ont fini par mettre mon $$ sur celui-ci. Ça va être MAGNIFIQUE !!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x – Mark Cerny (@cerny) 1er août 2021

En consultant la liste des meilleurs SSD pour PS5, vous avez quelques options disponibles. Assurez-vous simplement que vous avez un dissipateur thermique et vous devriez être prêt à partir. Assurez-vous également de ne pas casser la façade de la PS5 lorsque vous la retirez, car Sony n’a pas rendu le processus facile.

Source : Android Central

Ce n’est pas parce que la PS5 est sortie que la PS4 cessera de recevoir les mises à jour du firmware. Même à plus de 10 millions d’unités vendues, les réassorts PS5 sont difficiles à trouver. Lorsque Sony a abandonné la mise à jour 9.00 pour la PS4, elle était censée mettre à jour quelques fonctionnalités simples. Au lieu de cela, les joueurs ont signalé que cela bloquait leurs consoles et provoquait des erreurs. Ce n’est pas la première fois qu’une mise à jour du firmware PlayStation fait cela, et je parierais que ce ne sera pas la dernière.

Du côté positif, la mise à jour 9.00 semble également avoir résolu son problème de batterie morte où la batterie CMOS empêchait les joueurs d’accéder à leurs jeux et à leur contenu hors ligne après sa mort. Sony n’a pas annoncé que ce problème était résolu, mais il n’a également jamais reconnu le problème en premier lieu.

Deathloop lance des critiques élogieuses

Source : Bethesda

Le dernier projet d’Arkane voit des joueurs coincés dans une boucle temporelle, chargés de tuer huit cibles avant la fin de la journée pour rompre la boucle une fois pour toutes. Bien qu’il s’agisse désormais d’un studio propriétaire sous Xbox, Deathloop a été annoncé avant l’acquisition en tant qu’exclusivité de la console PS5. Pour tous ceux qui ont négligé Dishonored ou Prey, il semble que Deathloop ait touché une corde sensible, devenant un jeu très acclamé juste après sa sortie.

Espérons que cela signifie que le prochain jeu d’Arkane, Redfall, est également un autre chef-d’œuvre. Cependant, celui-ci ne sera disponible que sur les consoles Xbox et les PC.

Kena: Bridge of Spirits s’est retrouvé soumis à une certaine pêche à la traîne

Source : Android Central

Kena: Bridge of Spirits est un charmant jeu indépendant que les joueurs semblent aimer presque universellement, mais peu de temps avant son lancement, il s’est retrouvé la cible de trolls sur les réseaux sociaux. Après qu’il soit apparu que les codes de révision n’étaient donnés qu’à un certain nombre de points de vente et que les critiques seraient sous embargo pour la sortie du jeu, beaucoup ont pris cela comme un signe que le jeu était terrible. Quelqu’un est même allé jusqu’à créer une fausse critique IGN lui donnant un 4/10. (Pour mémoire, IGN lui a attribué un 8/10).

En fin de compte, toutes ces inquiétudes étaient injustifiées. C’est un bon jeu que vous devriez jouer pour vous-même.

Pedro Pascal révèle la première image de The Last of Us de HBO

Source : HBO

Le dernier d’entre nous a failli aller et venir sans annonce majeure, mais laissez Pedro Pascal le faire avant la fin de la journée. Pascal a révélé la première image officielle de la série télévisée The Last of Us de HBO, écrite par Craig Mazin de Tchernobyl et Neil Druckmann de Naughty Dog. Debout à côté de Pascal en tant que Joel, nous voyons Bella Ramsey en tant qu’Ellie. Tous deux regardent au loin un avion écrasé.

Les fans ont déjà souligné l’attention apparente du spectacle aux détails dans le sac à dos de Joel, avec des sangles et des marques similaires trouvées partout.

Source : AndrewOwl, utilisateur de Reddit

Le tournage ayant commencé, HBO s’attend à ce que la série soit diffusée en 2022. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il s’agisse d’une copie individuelle du jeu, car bien qu’il soit incroyablement fidèle à son matériel source, il devrait également contenir un quelques surprises.

Voyons ce que réserve octobre

Comme vous pouvez le constater, PlayStation a connu un mois assez mouvementé. Bien que sa prochaine grande sortie soit Horizon Forbidden West en février, qui sait ce que la société pourrait révéler en octobre. Quoi qu’il en soit, les mois et les années à venir s’annoncent passionnants pour la marque.

-Jennifer Locke