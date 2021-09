PlayStation acquiert Bluepoint Games, développeur de remake de “Demon’s Souls”

Eh bien, après des mois de rumeurs et de spéculations, Bluepoint Games est le dernier studio racheté par Sony, a rapporté IGN jeudi. Ayant travaillé avec Sony Interactive Entertainment sur les remakes de Shadow of the Colossus et Demon’s Souls, Bluepoint Games est parfaitement adapté pour être l’un des studios internes de PlayStation. Oh, et le prochain projet de Bluepoint sera quelque chose d’original, selon son président Marco Thrush.

« Notre prochain projet, nous travaillons actuellement sur du contenu original. Nous ne pouvons pas parler de ce que c’est, mais c’est la prochaine étape de l’évolution pour nous », a déclaré Thrush via IGN. “La transition des remasters aux remakes était de nous tester et de nous pousser plus fort pour la prochaine étape.”

Thrush a poursuivi: «Notre équipe est une équipe très expérimentée, l’expérience moyenne de la plupart des gens est d’environ 15 ans, et tous proviennent du développement original. Ce n’est pas comme si nous étions un groupe de développeurs formés à la création de remasters et de remakes.

Bluepoint Games bénéficiera du même niveau de soutien de Sony que Naughty Dog, Santa Monica Studios, Insomniac Games et Guerrilla Games, pour n’en nommer que quelques-uns. Aujourd’hui, un total de 17 équipes de développement composent PlayStation Studios.

PlayStation a accueilli Bluepoint Games dans le giron avec une bande-annonce sophistiquée que vous pouvez consulter ci-dessous.

Présentation du prochain membre de la famille PlayStation Studios… pic.twitter.com/mRDLD5KwDM – PlayStation (@PlayStation) 30 septembre 2021

Bien que l’on ne sache pas ce que sera ce nouveau projet, il y a fort à parier que Sony laissera libre cours à la vision créative de Bluepoint Games. PlayStation Studios a prouvé qu’il existe une grande confiance entre ses équipes de développement si des projets créatifs comme God of War: Ragnarok, Marvel’s Spider-Man 2 et Horizon Forbidden West en sont une indication.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

