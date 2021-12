PlayStation acquiert Valkyrie Entertainment, soutenant God of War Ragnarok

Sony a acquis Valkyrie Entertainment pour PlayStation Studios, a expliqué vendredi Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios. Valkyrie Entertainment est situé à Seattle, Washington et a déjà travaillé comme studio de support sur des titres comme State of Decay 2, God of War 2018, Valorant et Halo Infinite. L’équipe travaille actuellement pour assister le prochain God of War Ragnarok de Sony Santa Monica.

Aujourd’hui, nous annonçons que @valkyrieent rejoindra la famille PlayStation Studios. Le studio apportera des contributions inestimables aux principales franchises PlayStation Studios pic.twitter.com/sNTugminD5 – Hermen Hulst (@hermenhulst) 10 décembre 2021

La formulation du commentaire de Hulst suggère que Valkyrie Entertainment continuera à jouer son rôle de soutien, aidant d’autres équipes à développer des jeux pour PS5 et PC au lieu de diriger le développement. En plus de God of War Ragnarok, Sony a d’autres jeux propriétaires dont le lancement est prévu pour 2022, notamment Horizon Forbidden West de Guerrilla Games et le titre de course Gran Turismo 7 de Polyphony Digital.

Il s’agit de la cinquième acquisition que Sony a réalisée en 2021 pour étendre les studios PlayStation, car la société a également acquis le développeur de Returnal Housemarque, Firesprite, basé au Royaume-Uni, l’équipe PC néerlandaise Nixxes Software et Bluepoint Games, basée au Texas.

