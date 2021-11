PlayStation célèbre également le 20e anniversaire de la Xbox

Aujourd’hui est une étape très importante pour Microsoft, car la marque Xbox de la société – et la franchise Halo – ont eu 20 ans. Le multijoueur de Halo Infinite a même été publié par surprise pour célébrer, et même PlayStation a participé aux festivités via Twitter.

En réponse à un message de Xbox qui incluait l’écran de démarrage Xbox d’origine, PlayStation a offert ses félicitations. Il est venu avec un emoji popper de fête, bien que nous supposions que le gestionnaire de médias sociaux PlayStation n’en avait pas réellement un sous la main.

Xbox a ensuite proposé de jouer ensemble, ce qui est possible via le jeu croisé dans de nombreux jeux sur les consoles PlayStation et Xbox. Halo Infinite n’en fait pas partie, car il n’est disponible que sur Xbox et PC, bien que ces plates-formes puissent profiter du jeu ensemble.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons les deux marques être cordiales sur Twitter, offrant des félicitations lors d’autres lancements de consoles, et cela a été plus fréquent car nous avons assisté à un changement des guerres de consoles traditionnelles vers trois sociétés différentes chacune opérant dans leurs propres espaces. Cela inclut Nintendo, une entreprise notoirement isolée qui a même ouvert le jeu croisé pour les jeux tiers avec les joueurs PC, Xbox, PlayStation et mobiles. Pour l’instant, le Twitter de Nintendo n’a pas offert ses propres félicitations. Si vulgaire.

La série phare de Microsoft, Halo, a eu 20 ans aujourd’hui. Vous pouvez jouer au multijoueur Halo Infinite gratuitement sur Xbox et PC dès maintenant.