PlayStation lance un nouveau site Web d’accessibilité

En matière d’accessibilité, PlayStation est depuis longtemps en retard sur ses pairs. Alors que Microsoft ouvre la voie avec des contrôleurs personnalisés conçus sur mesure pour les personnes handicapées, le silence de Sony sur la question est lentement devenu une déception pour de nombreuses personnes handicapées. Heureusement, il semble que Sony ait entendu ces plaintes, car il a maintenant lancé un tout nouveau site Web d’accessibilité pour PS4 et PS5.

Dans le but d’aider davantage de personnes à profiter des jeux PlayStation, ce nouveau site Web attire l’attention sur les différentes options d’accessibilité disponibles sur le matériel PS et les premiers jeux de société de Sony. Présentant un mélange de vidéos d’instructions et de guides pratiques basés sur des images, le nouveau site présente aux utilisateurs les options d’accessibilité disponibles dans 12 versions exclusives PlayStation différentes, ainsi que des fonctionnalités d’accessibilité gérées par le système telles que l’audio, les sous-titres codés, la taille de l’écran, le chat transcription et personnalisation du contrôleur.

C’est une décision bienvenue de la part de Sony et, espérons-le, le début de l’engagement plus large du fabricant de la console à rendre les jeux PlayStation plus accessibles à tous.

Avec un nombre croissant d’éditeurs et de développeurs qui tentent de conduire une adoption à l’échelle de l’industrie de pratiques accessibles, c’est une décision qui a été longue à venir. PlayStation sortira-t-il avec son propre rival du brillant Xbox Adaptive Controller de Microsoft ? Il est trop tôt pour le dire, mais peu importe, c’est formidable de voir un autre détenteur de plate-forme comprendre l’importance de rendre le jeu plus viable pour une partie souvent oubliée de la population.