PlayStation poursuivi pour discrimination fondée sur le sexe et licenciement abusif

Une action en justice a été intentée contre PlayStation société mère et propriétaire de la plate-forme, Sony, pour discrimination fondée sur le sexe et licenciement abusif.

Un ancien employé de PlayStation a déposé une plainte le 22 novembre, affirmant que Sony avait « volontairement violé » les lois du travail en « payant intentionnellement, sciemment et/ou délibérément les femmes moins que les hommes pour un travail sensiblement égal ou similaire ».

Le procès a été intenté contre Sony Interactive Entertainment en Californie, et note que la société « cultive un environnement de travail discriminatoire à l’égard des employées ». Emma Majo, ancienne analyste de la sécurité informatique de PlayStation, poursuit l’entreprise pour « discrimination fondée sur le sexe, harcèlement et licenciement abusif » (merci, Axios).

Parmi les nombreux problèmes énumérés dans le procès, Majo a déclaré qu’elle devait parfois envoyer des demandes via un stagiaire masculin, car les demandes provenant d’employées de haut niveau seraient ignorées. Elle a également affirmé qu’elle avait été « effectivement rétrogradée » après s’être renseignée sur les promotions, et qu’elle ne pouvait « jamais obtenir de réponse » lorsqu’elle lui demandait comment gravir les échelons au sein de l’entreprise.

Majo a également ajouté qu’en ce qui concerne les promotions, il existe des « processus distincts pour les hommes et les femmes » et que « les RH créent une résistance lorsque les femmes essaient d’être promues ».

« [Majo] allègue que son licenciement a été causé par des préjugés sexistes contre les femmes, et à cause de préjugés contre ceux qui ont parlé de préjugés sexistes », conclut le procès.

À la suite du procès, Majo exige un procès devant jury au nom de toutes les employées qui ont travaillé dans les bureaux de Sony en Californie au cours des quatre dernières années. « […] En raison de la conduite de Sony… [Majo] et tous les membres du groupe à l’échelle nationale ont subi et continuent de subir des préjudices, y compris, mais sans s’y limiter, la perte de revenus, la perte d’avantages et d’autres pertes financières, ainsi que l’humiliation, l’embarras, la détresse émotionnelle et physique et l’angoisse mentale », lit-on dans le procès.

Compte tenu du tollé actuel contre Activision Blizzard pour ses antécédents présumés de harcèlement, de discrimination et d’autres délits professionnels, Sony va vouloir répondre avec soin à ces allégations. D’autant plus que Jim Ryan, patron de PlayStation, a récemment critiqué le PDG d’ActiBlizz, Bobby Kotick, pour sa réponse « profondément préoccupante » au procès en cours de la société.