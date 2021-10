PlayStation Productions : films, télévision et tous les projets que nous connaissons jusqu’à présent

Sony Interactive Entertainment est responsable de la division PlayStation de Sony, fabriquant des consoles comme la PS5 tandis que PlayStation Studios travaille dur sur une liste de jeux propriétaires à venir. Pendant ce temps. PlayStation Productions aide à transformer certains de ces mêmes jeux en films et émissions de télévision, en diffusant des personnages et des mondes PlayStation à travers différentes formes de divertissement. Voici tous les projets sur lesquels PlayStation Productions travaille jusqu’à présent.

Qu’est-ce que PlayStation Productions ?

PlayStation Productions fait partie de Sony Interactive Entertainment. Fondée en 2019, PlayStation Productions vise à aider à produire des films et des émissions de télévision à partir de PlayStation IP appartenant à Sony, ce qui signifie que certains des meilleurs jeux PS5 ont une chance de se transformer en une émission ou un film à succès.

Alors que Sony produisait auparavant des médias basés sur ses jeux, PlayStation Productions a été spécialement fondée pour travailler avec Sony Pictures Entertainment, permettant aux studios et aux développeurs derrière les jeux d’aider à adapter le matériel source aux nouveaux supports.

À l’heure actuelle, PlayStation Productions a quatre projets confirmés avec des titres connus, avec plus de projets à différents stades de développement. Lors d’une réunion de stratégie d’entreprise en mai 2021, Sony a confirmé qu’il y a actuellement 10 projets en cours qui impliquent la transformation de PlayStation IP en films et émissions de télévision.

Inexploré

Le film Uncharted en développement de longue date est le premier projet de PlayStation Productions. Le film met en vedette Tom Holland en tant que héros Nathan Drake, Mark Wahlberg en tant que mentor Victor « Sully » Sullivan et Sophia Ali en tant que Chloe Frazer. Pendant ce temps, Antonio Banderas joue le méchant du film. Le film est censé être une préquelle, racontant l’histoire d’origine de la rencontre de Drake et Sully lors de leur première aventure à la recherche d’un vaste trésor.

Après de nombreux retards, le film Uncharted devrait actuellement sortir en salles le 18 février 2022.

Les jeux Uncharted sont des histoires d’action-aventure à la troisième personne, évoquant l’aventure pulp comme Indiana Jones alors que Nathan Drake et ses alliés tentent d’arrêter de comploter les méchants tout en découvrant de vastes trésors oubliés. Uncharted a une longue histoire chez Sony, avec plusieurs jeux développés par Naughty Dog, ainsi qu’un spin-off développé par Bend Studio, totalisant plus de 41 millions d’exemplaires vendus sur tous les jeux et plateformes.

Le dernier jeu de la franchise était Uncharted: The Lost Legacy en 2017, qui mettait en vedette Chloe Frazer comme protagoniste principal. Une compilation remasterisée d’Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy intitulée Uncharted: Legacy of Thieves Collection arrivera sur PS5 et PC au début de 2022.

Fantôme de Tsushima

Il est confirmé que Sony travaille sur un film Ghost of Tsushima, bien que peu d’autres détails soient actuellement connus.

Ghost of Tsushima est un titre d’aventure en monde ouvert à la troisième personne développé par Sucker Punch Productions, le studio qui a géré les jeux inFamous. Ghost of Tsushima suit le samouraï Jin Sakai alors qu’il s’efforce de repousser les envahisseurs mongols des rives de son île natale. En cours de route, Jin commence à utiliser des tactiques de moins en moins savoureuses, suscitant la colère non seulement des Mongols mais de ses camarades samouraïs.

Ghost of Tsushima a été lancé pour la première fois sur PS4 en juillet 2020, avec Ghost of Tsushima: Director’s Cut lancé en 2021. Ghost of Tsushima est la nouvelle IP propriétaire la plus vendue sur PS4, avec plus de 6,5 millions d’exemplaires vendus à ce jour.

Le dernier d’entre nous

L’émission télévisée The Last of Us est l’un des grands projets en avant-première de PlayStation Productions. L’émission est écrite et développée par Craig Mazin, directeur de Tchernobyl et Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog et directeur créatif de The Last of Us et The Last of Us Part 2. L’émission aurait » moment pas dans les jeux.

Gustavo Santaolalla, compositeur des jeux, revient pour composer la partition du spectacle. Pedro Pascal joue Joel Baker, tandis que Bella Ramsey joue Ellie. Gabriel Luna joue Tommy, Anna Torv incarne Tess et Merle Dandridge revient des jeux pour jouer Marlene. Jeffrey Pierce (qui a joué Tommy dans les jeux) joue un nouveau personnage L’émission devrait être diffusée sur HBO à un moment donné fin 2022 ou début 2023.

The Last of Us est l’une des franchises les plus importantes de Sony. Les histoires suivent un monde plongé dans le chaos alors qu’une infection fongique transforme les êtres humains en monstres cauchemardesques. Joel Baker, un passeur qui a perdu une partie de sa famille le jour de l’épidémie, est chargé de faire passer une adolescente nommée Ellie aux lucioles, un groupe de combattants de la résistance.

Développé par Naughty Dog, The Last of Us a été lancé en 2013 pour la PS3, avec un remasterisation pour la PS4 un an plus tard. Le dernier de la partie 2 expédié en 2020 pour la PS4.

Metal tordu

Sony travaille sur une émission télévisée qui coïnciderait avec un nouveau jeu Twisted Metal. Anthony Mackie serait John Doe, l’un des personnages principaux de la série.

Twisted Metal est une ancienne franchise Sony qui a fait le tour de nombreuses équipes différentes, avec divers jeux développés par SingleTrac, 989 Studios Incognito Entertainment et Eat Sleep Play. Les intrigues varient d’un jeu à l’autre, mais le gameplay est toujours axé sur le combat de véhicules, avec des voitures parées d’armes comme des mitrailleuses, des clous de pneus ou des marées noires afin de faire tomber la concurrence.

Développements futurs

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tous les futurs projets de PlayStation Productions faisant l’objet de rumeurs via des rapports fiables ou officiellement annoncés.

