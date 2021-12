PlayStation proposera le service « Spartacus », avec pour mission de surpasser le Xbox Game Pass

Sony, l’une des marques les plus importantes au monde en Electronique grand public, veut non seulement mener les ventes de consoles nouvelle génération, mais votre but va encore plus loin. La ambition de la société japonaise est surpasser Microsoft en ce qui concerne services d’abonnement.

Sony veut dépasser Microsoft dans les services d’abonnement

Comme les médias l’ont assuré Bloomberg, la marque japonaise brasse déjà les lancement d’un nouveau service quelle serait la réponse de Play Station au Pass de jeu Xbox, qui a réalisé un énorme Succès entre communauté aime jeux video.

Tous les avantages que ‘Spartacus’ pourrait offrir

Le projet sera nommé ‘Spartacus‘et c’est un service de abonnement propre de Play Station. Pour l’instant, on sait qu’il offrira un mélange des produits Playstation plus et PlayStation maintenant. En d’autres termes, jouer en ligne, recevoir jeux gratuits et accéder également à un Catalogue de classiques en streaming ou en téléchargement.

Bloomberg prétend qu’il a réussi à avoir accès à certains informations qui assure la existence de cela nouveau projet, qui ne verrait le jour qu’au printemps prochain. Ce service affecterait la Playstation 4 et aussi à la 5. On se souvient que cette dernière console est en train d’être compliqué à atteindre en raison de la crise causé par semi-conducteurs.

L’objectif de Sony est maintenant de rivaliser et d’atteindre battre le Xbox Game Pass que Microsoft proposait à l’époque et qui compte aujourd’hui plus de 18 millions d’abonnés. En échange d’une redevance, ils ont tous accès à une galerie avec près d’un demi-millier de jeux vidéo. Sony saura-t-il surpasser ce succès scandaleux ?

