PlayStation rachète Nixxes Software, spécialiste du portage PC

Sony Interactive Entertainment a fait une autre acquisition cette semaine.

La société PlayStation a acheté Nixxes Software, un développeur néerlandais qui a réalisé des ports PC pour Marvel’s Avengers, Deus Ex: Mankind Divided et la trilogie Redémarrée Tomb Raider pour Square Enix.

« Je respecte grandement Nixxes et je suis ravi que cette équipe très expérimentée fasse partie de la communauté de développement de classe mondiale de SIE », a déclaré Hermen Hulst, le patron de PlayStation Studios.

« Ils ont la passion d’améliorer les jeux et d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Nixxes sera un atout majeur pour tout le monde dans les studios PlayStation, aidant nos équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important, qui est de créer un contenu PlayStation unique de la meilleure qualité possible.

Le fondateur et directeur principal du développement de Nixxes, Jurjen Katsman, a ajouté : « Nous sommes impatients de nous mettre au travail et sommes ravis d’apporter notre expertise technique et de développement à une puissance IP comme PlayStation Studios. Nous sommes impatients de travailler avec certaines des équipes les plus talentueuses de l’industrie pour offrir des expériences de jeu de la plus haute qualité aux fans de PlayStation. »

Cela fait suite à l’acquisition de Housemarque par PlayStation plus tôt cette semaine. Cela pourrait également faire partie de la nouvelle stratégie de Sony consistant à amener sa console IP exclusive sur PC. La firme a lancé Days Gone et Horizon Zero Dawn sur la plate-forme, tandis qu’Uncharted 4 pourrait également faire le grand saut.

