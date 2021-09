PlayStation Showcase 2021: Star Wars Knights of the Old Republic Remake, Spider-Man 2, autres annonces importantes

Marvel’s Spider-Man 2 (Crédit photo : @PlayStation)

Sony a lancé une multitude de grandes annonces hier soir lors de son événement virtuel PlayStation Showcase 2021. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à voir. Knights of the Old Republic, le légendaire RPG Star Wars de 2003 obtient un remake PS5 pour commencer. Insomniac crée un jeu Wolverine autonome pour PS5 en plus de travailler sur Spider-Man 2 qui mettra en vedette Peter Parker et Miles Morales affrontant un nouvel ennemi, Venom. Gran Turismo 7 a enfin une date de sortie et God of War: Ragnarök vient de recevoir sa première bande-annonce complète.

La vitrine a également vu Sony annoncer Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un remaster d’Uncharted: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy, pour PS5 et PC. Alan Wake Remastered a obtenu sa première bande-annonce. Il arrive bientôt sur PlayStation 4 et PS5, Xbox Series S/X et PC. Dans d’autres moins bonnes nouvelles, GTA 5 Enhanced Edition pour PS5 est reporté à mars 2022 (il devait initialement être lancé en novembre de cette année), ce qui devrait sûrement sonner l’alarme pour les fans qui attendent GTA 6.

Voici un aperçu de toutes les meilleures bandes-annonces/annonces de l’événement PlayStation Showcase 2021 de Sony :

1. Star Wars : Remake des Chevaliers de l’Ancienne République

2. Le carcajou de Marvel

3. Spider-Man 2 de Marvel

4. Dieu de la guerre : Ragnarök

5. Uncharted : Collection Legacy of Thieves

6. Gran Turismo 7

7. Alan Wake remasterisé

8. Édition améliorée de GTA 5

9. Projet Eve

10. Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.