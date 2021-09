PlayStation Showcase la semaine prochaine offrira «un aperçu de l’avenir de la PS5»

Après le tumulte de 2020, il n’est pas surprenant que 2021 ait été une année relativement calme pour le jeu. La pandémie a touché pratiquement tous les studios de jeux d’une manière ou d’une autre, entraînant plus de quelques retards. Par conséquent, la chute sera plus lente qu’elle ne l’aurait été autrement en ce qui concerne les nouvelles versions, mais nous avons de bonnes nouvelles. Jeudi, Sony a annoncé qu’il organiserait une PlayStation Showcase le 9 septembre “pour jeter un coup d’œil sur l’avenir de la PS5”.

PlayStation Showcase 2021 à venir la semaine prochaine

En septembre dernier, Sony a dévoilé le prix et la date de sortie de la PlayStation 5 lors d’un PlayStation Showcase. PlayStation n’a plus de présence à l’E3, et ces événements sont donc à peu près aussi importants que possible pour l’entreprise. Sid Shuman de Sony Interactive Entertainment dit que la vitrine commencera à 16h00 HE le jeudi 9 septembre.

Quant à savoir à quoi s’attendre de l’événement de streaming, PlayStation Studios et d’autres développeurs tiers seront impliqués pour montrer les jeux qui sortent “ce jour férié et au-delà”. L’événement principal durera environ 40 minutes, mais une fois la présentation terminée, plusieurs des équipes présentées dans la vitrine apparaîtront sur le flux pour partager davantage sur leurs jeux.

Quels jeux PS5 pouvons-nous nous attendre à voir ?

Il y a quelques jeux en préparation chez PlayStation Studios qui n’ont pas encore été lancés.

Horizon Forbidden West est l’une des exclusivités PS5 les plus attendues, mais Sony a récemment reporté la suite au 18 février 2022. Sony avait initialement prévu de lancer Gran Turismo 7 en 2021 également, mais COVID-19 a gâché ces plans. Nous n’avons toujours pas vu de séquences du nouveau God of War, mais c’était aussi une fois sur le dossier pour 2021. Sony discutera probablement de ces trois jeux pendant la vitrine, et nous pourrions enfin voir God of War en action.

Voici quelques autres jeux PS5 à venir de studios tiers que nous aimerions voir :

Loin cri 6

Champ de bataille 2042

République des Cavaliers

Call of Duty : l’Avant-garde

Lumière mourante 2

Cendre solaire

Erreur quantique

Pardon

Final Fantasy XVI

Anneau ancien

Ghostwire : Tokyo

Et le PlayStation VR ?

Ceux d’entre vous qui attendent avec impatience la prochaine génération de PlayStation VR n’ont malheureusement pas de chance lors de cet événement. Dans un article de blog sur le PlayStation Showcase, Sony a clairement indiqué que “la réalité virtuelle ne fera pas d’apparition cette fois”. Nous devrons vivre avec les extraits que Sony a partagés jusqu’à présent.