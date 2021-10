PlayStation State of Play : tout annoncé dans sa vitrine d’octobre 2021

Après une vitrine chargée en septembre qui a révélé un remake de Knights of the Old Republic aux côtés des jeux Spider-Man et Wolverine d’Insomniac, PlayStation a organisé un plus petit State of Play pour montrer un peu d’amour aux développeurs tiers. Celui-ci a duré environ 20 minutes, comme c’est la norme pour des vitrines comme celle-ci. Des titres nouveaux et précédemment annoncés ont fait des apparitions, bien qu’aucun n’ait été époustouflant. Nous passerons en revue tout ce qui a été annoncé dans un seul endroit pratique.

Deathverse Let It Die

State of Play a débuté avec l’annonce de Deathverse: Let It Die, un jeu d’action de survie en mêlée multijoueur qui sortira sur PS5 et PS4 au printemps 2022.

Nous sommes OFK

We Are OFK suit le groupe de pop indie alors qu’ils « tentent de percer dans le monde de la musique, tombent amoureux et tombent amoureux, et découvrent comment payer le loyer et faire de l’art à Los Angeles », selon PlayStation. Il devrait sortir en 2022 sur PS5.

Bugsnax : l’île de Bigsnax

Bugsnax reçoit une grosse mise à jour. Bugsnax : The Isle of Bigsnax emmène les joueurs sur une nouvelle île mystérieuse où tous les Bugsnax sont gigantesques. Eh bien, au moins pour les normes Bugsnax. Il devrait sortir en 2022 gratuitement pour tous les joueurs.

Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité

La prochaine entrée de la série Five Nights at Freddy arrive le 16 décembre. Cette bande-annonce de State of Play a présenté un nouveau gameplay dans le titre d’horreur de survie.

KartRider : Dérive

La popularité des coureurs de kart ne connaît pas de limites. Une nouvelle bande-annonce pour KartRider: Drift a été révélée lors du State of Play de Sony. Bien qu’une date de sortie n’ait pas été révélée, les joueurs peuvent maintenant s’inscrire à sa version bêta fermée. KartRider sera gratuit à sa sortie.

Le roi des combattants XV

The King of Fighters XV a reçu une nouvelle bande-annonce présentant Dolores, l’un des huit personnages jouables. Une bêta ouverte aura lieu le 19 novembre.

Problème de première classe

Un autre jeu de déduction sociale, First Class Trouble voit six joueurs entrer dans un jeu, mais deux d’entre eux sont des personnoïdes imposteurs, essayant d’empêcher les autres de s’échapper. C’est le 2 novembre 2021.

Star Ocean : La Force Divine

Pour commémorer le 25e anniversaire de Star Ocean, Square Enix a lancé la dernière entrée de la série emblématique. Star Ocean : The Divine Force sortira en 2022.

Petit diable à l’intérieur

L’état des lieux d’aujourd’hui s’est terminé avec 4 minutes de Little Devil Inside, un RPG d’action-aventure rempli de monstres. Il s’agit de l’aperçu le plus long que nous ayons reçu du titre à ce jour, et il devrait arriver sur PS5 et PS4 en 2022.

