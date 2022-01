PlayStation VR 2 détaillé, Horizon : Call Of The Mountain annoncé

Au CES 2022, Sony a annoncé PlayStation VR 2 et une nouvelle entrée dans la série Horizon appelée Horizon : Call of the Mountain. Au cours de l’émission, l’exécutif de PlayStation, Jim Ryan, a détaillé l’appareil, tandis que le studio Horizon Guerrilla a déclaré que la nouvelle entrée de la série Horizon introduirait un nouveau niveau d’immersion.

Bien que Ryan n’entre pas trop dans les détails sur PlayStation VR 2 ou ne montre pas à quoi ressemblent le nouvel appareil ou les nouveaux contrôleurs, il a révélé certaines des fonctionnalités qu’il aura. Le plus notable d’entre eux est l’eye-tracking, le 4K HDR et le rendu foveated, qui améliore le rendu tout en étant moins gourmand en matériel.

PlayStation VR 2 aura également un retour de casque, qui sera probablement l’équivalent des vibrations du contrôleur, ainsi qu’un champ de vision de 110 degrés.

Horizon: Call of the Mountain est développé par Guerrilla, créateurs de la célèbre série d’action en monde ouvert, et Firesprite, studio acquis par Sony en 2021 et formé d’anciens membres de son défunt Liverpool Studio.

