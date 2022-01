PlayStation VR2 détaillé, Horizon : Call Of The Mountain annoncé

Au CES 2022, Sony a dévoilé PlayStation VR2 et une nouvelle entrée dans la série Horizon appelée Horizon : Call of the Mountain. Pendant l’émission, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a détaillé l’appareil, tandis que le studio Horizon Guerrilla a montré un teaser pour la dernière entrée de sa série, qui, selon lui, introduira un nouveau niveau d’immersion.

Bien que Ryan n’entre pas trop dans les détails sur PlayStation VR2 ou ne montre pas à quoi ressemblent le nouvel appareil ou les nouveaux contrôleurs, il a révélé certaines des fonctionnalités qu’il aura. Les plus notables parmi ceux-ci sont l’eye-tracking, le 4K HDR et le rendu foveated, qui améliore le rendu tout en étant moins gourmand en matériel. La PlayStation VR2 sera également beaucoup plus facile à connecter que son prédécesseur, avec une seule connexion par câble.

PlayStation VR2 aura également un retour de casque, qui sera probablement l’équivalent des vibrations du contrôleur, ainsi qu’un champ de vision de 110 degrés. Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités ci-dessous, comme détaillé sur le blog PlayStation.

Fidélité visuelle: Pour une expérience visuelle haute fidélité, PS VR2 offre 4K HDR, un champ de vision de 110 degrés et un rendu fovéal. Avec un écran OLED, les joueurs peuvent s’attendre à une résolution d’affichage de 2000 × 2040 par œil et à des fréquences d’images fluides de 90/120 Hz.Suivi du contrôleur basé sur le casque: Avec un suivi à l’envers, le PS VR2 vous suit, vous et votre manette, via des caméras intégrées intégrées dans le casque VR. Vos mouvements et la direction que vous regardez sont reflétés dans le jeu sans avoir besoin d’une caméra externe.Nouvelles fonctionnalités sensorielles: La technologie PS VR2 Sense combine le suivi des yeux, le retour du casque, l’audio 3D et le contrôleur innovant PS VR2 Sense pour créer une sensation d’immersion incroyablement profonde. Le retour du casque est une nouvelle fonctionnalité sensorielle qui amplifie les sensations des actions dans le jeu du joueur. Il est créé par un seul moteur intégré avec des vibrations qui ajoutent un élément tactile intelligent, rapprochant les joueurs de l’expérience de jeu. Par exemple, les joueurs peuvent sentir le pouls élevé d’un personnage pendant les moments de tension, la ruée d’objets passant près de la tête du personnage ou la poussée d’un véhicule lorsque le personnage avance à toute vitesse. De plus, le Tempest 3D AudioTech de la PS5 donne vie aux sons dans l’environnement du lecteur, ajoutant à ce nouveau niveau d’immersion.Suivi de l’oeil: Avec le suivi oculaire, PS VR2 détecte le mouvement de vos yeux, donc un simple regard dans une direction spécifique peut créer une entrée supplémentaire pour le personnage du jeu. Cela permet aux joueurs d’interagir de manière plus intuitive de manière nouvelle et réaliste, permettant une réponse émotionnelle accrue et une expression améliorée qui offrent un nouveau niveau de réalisme dans le jeu.

Spécifications PlayStation VR2

Méthode d’affichage Résolution du panneau OLED 2000 x 2040 par œil Taux de rafraîchissement du panneau 90 Hz, 120 Hz Séparation de l’objectif Champ de vision réglable Env. Capteur de mouvement à 110 degrés : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes, accéléromètre à trois axes)​

Capteur d’attachement : capteur de proximité IR Caméras 4 caméras pour le suivi du casque et du contrôleur Caméra IR pour le suivi des yeux par œil Rétroaction Vibration sur le casque Communication avec PS5USB Type-C® Audio Entrée : Microphone intégré Sortie : Prise casque stéréo

Spécifications des manettes PlayStation VR2 Sense

Boutons[Right]​

Bouton PS, bouton Options, boutons d’action (cercle/croix), bouton R1, bouton R2, stick droit/bouton R3

​[Left]​

Bouton PS, bouton Créer, boutons d’action (triangle/carré), bouton L1, bouton L2, joystick gauche/bouton L3Capteur de détection/suivi de mouvement : système de détection de mouvement à six axes (gyroscope à trois axes + accéléromètre à trois axes)

Capteur capacitif : Détection tactile du doigt LED IR : Suivi de position Effet de déclenchement (sur le bouton R2/L2), Retour haptique (par un seul actionneur par unité) PortUSB Type-C® PortCommunication​Bluetooth® Ver5.1​Type de batterie : Intégré Batterie rechargeable au lithium-ion

« Toutes ces avancées dans PlayStation VR2, combinées au retour haptique et aux déclencheurs adaptatifs des contrôleurs PS VR2 Sense, permettent aux joueurs de ressentir et d’interagir avec les jeux d’une manière beaucoup plus viscérale », a déclaré Hideaki Nishino, vice-président senior des expériences de plate-forme. . « PS VR2 aura également un processus de configuration simple : avec un seul câble connecté directement à la PS5, vous pouvez immédiatement plonger dans l’expérience VR. »

Horizon: Call of the Mountain, quant à lui, est développé par Guerrilla, créateurs de la célèbre série d’action en monde ouvert, et Firesprite, un studio que Sony a acquis en 2021 et qui est formé d’anciens membres de son défunt Liverpool Studio.

« Nous ne voulons pas trop en révéler pour l’instant, mais cette histoire sera racontée à travers les yeux d’un tout nouveau personnage », a expliqué Jan-Bart van Beek, directeur artistique et d’animation de Guerrilla. « Vous rencontrerez également Aloy, d’autres visages familiers et de nouveaux personnages en cours de route, et nous vous présenterons bientôt le protagoniste d’Horizon Call of the Mountain.

« Créée pour PlayStation VR2, cette expérience unique a été conçue pour pousser la technologie matérielle, l’innovation et le gameplay. Les visuels époustouflants et les toutes nouvelles manettes PS VR2 Sense donnent un nouveau sens à l’immersion totale dans le monde d’Horizon.

