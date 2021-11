Playtonic annonce des plans d’investissement et d’expansion majeurs pour Tencent

Image : Playtonic

Playtonic a connu une expansion rapide depuis son premier succès Kickstarter avec Yooka-Laylee il y a plus de six ans, avec un certain nombre d’anciens combattants rares à bord. Il a suivi avec le plutôt bon Yooka-Laylee et le repaire impossible, avant de se lancer dans l’édition l’année dernière avec Playtonic Friends – le plus récemment sorti Le gazon du démon.

L’entreprise a été extrêmement occupée et a l’intention de poursuivre sa croissance. Il est confirmé aujourd’hui que le conglomérat technologique Tencent a acquis une participation minoritaire dans l’entreprise, avec l’investissement destiné à permettre à Playtonic d’intensifier ses efforts.

La société a embauché Danny Spiteri (anciennement de Raw Fury et Team17) en tant que responsable de la publication, tout en décrivant ses principaux projets :

Playtonic conservera un contrôle créatif total sur sa propriété intellectuelle et utilisera l’investissement pour passer de sa structure d’équipe actuelle à plusieurs équipes, en mettant l’accent sur l’embauche de talents divers de près et de loin, l’amélioration de leur siège social, ainsi que la recherche d’expansion dans de nouveaux Emplacements.

Nous verrons probablement Playtonic Friends continuer à intensifier ses efforts de publication, tandis que les équipes internes qui nous ont apporté les titres Yooka-Laylee se développeront.

C’est une nouvelle intéressante, et encore un autre exemple de Tencent élargissant son influence par le biais de participations minoritaires dans diverses sociétés de jeux.