Playtonic Friends présente Victory Heat Rally, un coureur ‘SuperScaler’ de retour

Playtonic Friends continue d’étendre sa gamme d’édition et a maintenant confirmé qu’il s’est associé au développeur SkyDevilPalm pour apporter Victoire Heat Rally sur PC et Switch en 2022. Il a déjà été financé avec succès sur Kickstarter, et nous l’avons présenté dans notre Nintendo Life Indie Spotlight l’année dernière.

Il s’agit d’un coureur de style rétro qui imite les visuels « SuperScaler » des salles d’arcade des années 80 et même des jeux de console du début des années 90, en ajoutant également des personnages colorés. Il a l’air sacrément élégant, et le contexte suivant est donné dans le communiqué de presse.

Nous sommes en 1985 et Hang On attire les foules dans les salles d’arcade du monde entier alors que les joueurs font la queue pour déposer leur petite monnaie et découvrir les merveilles de la technologie Superscaler. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et le monde est un endroit très différent, mais le frisson des jeux classiques comme Outrun, After Burner et Rad Mobile est resté avec l’équipe de SkyDevilPalm, alors quelle meilleure façon de ramener ces souvenirs d’enfance que de créer leur propre course jeu en hommage à certains des plus grands ?

Victoire Heat Rally est un jeu de course turbocompressé à haute énergie avec une esthétique néo-superscalaire qui combine les sensations d’arcade d’Out Run avec les personnages mémorables et distincts de Golden Axe ou de la série Sonic.

“Comme le dit le proverbe ‘Ils ne les fabriquent pas comme avant’ et c’est ce qui nous a vraiment poussé à créer Victory Heat Rally” partage Ian Cid, co-concepteur de jeux chez SkyDevilPalm dernières années et nous voulions ramener la joie, l’attrait visuel et par-dessus toute la satisfaction que nous avions l’habitude de ressentir en jouant à des titres comme Sega Rally, Ridge Racer et Jet Moto 2 “

Il figurera également dans le cadre du prochain Steam Next Fest qui débutera le 1er octobre; vous pouvez consulter sa page Steam ici qui a déjà une démo.

Aimez-vous le look de ceci? Faites le nous savoir dans les commentaires!