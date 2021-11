PlayTreks NFT Marketplace vise à révolutionner l’espace crypto

La plate-forme d’analyse de données PlayTreks fournit déjà un aperçu des plates-formes de contenu telles que les services de streaming, les médias sociaux et d’autres partages de contenu. En analysant les données recueillies sur ces plates-formes, PlayTreks donne aux utilisateurs une meilleure idée de la performance de leur contenu tout au long de leur carrière, y compris la surveillance de la diffusion radio. Mais maintenant, la plate-forme étend son offre avec un marché basé sur la blockchain pour les créatifs.

La plate-forme de distribution de musique de PlayTreks verse aux artistes 100% de leurs redevances pour un petit abonnement. Aujourd’hui, la société va encore plus loin dans cette innovation en proposant un marché basé sur la blockchain. Le Playground, comme le marché sera connu, comportera également des TREKS. C’est le propre jeton crypto de PlayTrek pour permettre aux utilisateurs de frapper, d’acheter et de vendre des NFT sur le marché. TREKS devrait avoir son ICO le mercredi 11 novembre

PlayTreks affirme que ce marché permettra aux artistes, producteurs et maisons de disques un moyen de créer, échanger et monétiser leurs œuvres à l’aide de jetons non fongibles (NFT). Avec son nouveau marché basé sur la blockchain, cela donne aux artistes plusieurs endroits pour générer des revenus. PlayTreks offre, entre autres, une distribution traditionnelle sur toutes les plateformes de streaming et un accès à un nouveau marché pour la frappe, l’achat et la vente d’objets de collection numériques.

« Historiquement, le changement a toujours été un peu effrayant. Passer d’un système qui a peut-être bien fonctionné pendant des années (voire des siècles) mais qui a dû évoluer en raison de notre recherche naturelle en tant que race humaine pour l’amélioration », explique Chris Payne, ambassadeur de PlayTreks. « C’est le cas de ce que j’ai entendu d’autres musiciens et compositeurs appeler » l’industrie de la musique jurassique « . »

Comment fonctionne le marché PlayTreks ?

Le marché PlayTreks est construit autour de la frappe, de l’achat, de la vente ou de l’échange de NFT. Mais il offre également aux artistes la possibilité de créer des objets de collection et des projets de financement participatif de fans. Ce qui est le plus intéressant sur le marché, c’est que PlayTreks a créé un outil pour permettre aux utilisateurs de réseaux sociaux de demander le droit d’utiliser une piste originale.

La place de marché permet bientôt aux utilisateurs de micro-synchroniser une piste en cliquant sur un bouton. Un acheteur ou un licencié peut temporairement utiliser la piste en payant au propriétaire du NFT un montant forfaitaire fixé par le propriétaire. PlayTreks introduit également son propre jeton, TREKS, pour soutenir le marché. La valeur initiale du jeton est fixée à 0,50 $ et offre un moyen de paiement rapide et efficace pour les utilisateurs du marché.

PlayTreks dit que sa pièce sera bientôt cotée sur des bourses comme Coinsbit. TREKS peut également être échangé avec d’autres jetons à l’aide des réseaux Ethereum et Polygon, ce qui donne aux utilisateurs une rampe d’accès pour le jeton avant qu’il ne soit répertorié sur les principaux échanges cryptographiques.