Pleb.Hodl de Bull Bitcoin sur l’importance des pilules orange Crypto new media

Visitez l’article original*

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgyODcxNjY4MDkwMjE3ODkx/hl1tbv1rc3q.png

Pleb.Hodl, le nouveau responsable marketing de Bull Bitcoin, a parlé de son parcours en lapin et de l’importance d’accueillir les precoiners.

Regardez cet épisode sur YouTube

Écoutez cet épisode :

Dans cet épisode de « Meet The Taco Plebs » de Bitcoin Magazine, je me suis assis avec le nouveau responsable du marketing de Bull Bitcoin, Pleb.Hodl (@btcplebeian sur Twitter) pour discuter de son histoire unique de trou de lapin Bitcoin, de son nouveau poste chez Bull Bitcoin, le effet Bitcoin a sur l’état d’esprit et bien plus encore.

Pleb.Hodl a expliqué en détail son expérience d’être « fiat pillé » à la sortie de l’université et le réveil qu’il a eu après avoir côtoyé des personnes qui ont plaidé pour un gouvernement plus important. Parallèlement à cela, nous avons discuté des effets que la croyance aux idéaux autour de Bitcoin a sur les individus et la société en général.

Pour terminer, nous nous sommes penchés sur son nouveau poste chez Bull Bitcoin et l’enthousiasme qu’il a pour l’opportunité de travailler avec l’équipe là-bas et de construire une plate-forme phénoménale pour les vrais Bitcoiners.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations supplémentaires de Pleb.Hodl sur son parcours Bitcoin.

Quelle est votre histoire de trou de lapin Bitcoin?

Mon histoire commence par des études d’économie monétaire à l’université et par une pilule complètement fiat. C’est embarrassant d’admettre être aussi paresseux, ignorant et/ou crédule maintenant, mais j’ai tout acheté. Au moment où j’ai terminé l’université, je croyais beaucoup à l’idée d’un gouvernement éclairé par des experts. Lorsque j’ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois, j’étais encore sous ce charme et je pensais que c’était une solution sous-optimale à nos problèmes. J’ai toujours pensé que l’objectif devrait être de rendre le gouvernement moins corrompu et plus compétent. Je dirais que le début de mon parcours vers Bitcoin a eu lieu lorsque j’ai rejoint le conseil d’administration du parti libéral dans ma circonscription locale. En côtoyant des gens qui croyaient en un gouvernement plus important, j’ai pu voir comment ils pensaient et à quel point mes points de vue étaient désespérément erronés. C’était en 2015 et c’était le début de mon voyage avec la pilule rouge, qui était un précurseur nécessaire pour ma pilule orange.

De 2016 à 2017, j’ai commencé à m’ouvrir davantage au Bitcoin, mais je ne le prenais toujours pas au sérieux. J’étais également freiné par mon engagement à n’investir que dans mes propres entreprises… J’étais assez arrogant et je ne pensais pas qu’un investissement avait un meilleur rapport risque/rendement. Au début de 2018, plusieurs choses s’étaient produites :

Premièrement, le bitcoin avait écrasé mes rendements au cours de l’année précédente, même après une baisse de 60% par rapport à son sommet historique. Et deux, quelque chose comme cinq à 10 personnes que je respectais me disaient que j’avais tort à propos de Bitcoin.

Un jour, j’ai juste décidé que, au moins comme exercice de pensée critique, je devais renforcer mon argumentation. Évidemment, comme le savent tous ceux qui ont déjà entrepris cette tâche, j’ai échoué. Je suis tombé dans le terrier du lapin et je n’ai pas fait grand-chose d’autre que de lire sur Bitcoin et d’écouter des podcasts pour l’année suivante.

Comment Bitcoin a-t-il changé votre vie ?

Je veux dire, la façon la plus évidente qui a changé ma vie a été de changer ma philosophie d’investissement à 180 degrés… Je suis passé d’investir uniquement en moi-même à engager ma richesse et mes économies futures exclusivement dans le bitcoin.

C’est une référence presque impossible à battre à moins que vous ne démarriez une entreprise Bitcoin, et je n’avais pas les connaissances financières ou techniques nécessaires pour poursuivre quelque chose comme ça. Je n’ai jamais su comment me décrire, mais ce serait quelque chose comme « entrepreneur analogique »… J’aime créer des entreprises de brique et de mortier où vous pouvez interagir avec les gens et les communautés. En tant qu’entrepreneur, il m’a été difficile de développer mon entreprise ou d’en démarrer de nouvelles, car elles devaient être entièrement financées par quelqu’un d’autre. Les discussions avec les investisseurs ont toujours été un peu maladroites aussi parce que – bien que pas explicitement – ​​implicitement, la discussion repose toujours sur l’investisseur qui pose la question « si vous étiez moi, feriez-vous cet investissement ? » et l’entrepreneur répondant « OUI ! » alors que ma réponse était: “Non, vous devriez tout mettre en bitcoin mais vous ne le ferez pas, alors oui.”

Sous la surface, mon cœur était dans Bitcoin et avec le recul, il était inévitable que mon chemin me conduise à travailler dans Bitcoin.

C’est une façon vraiment évidente et basique que cela m’a changé, mais évidemment, Bitcoin a cette capacité de changer la façon dont vous voyez tout dans la vie. Cela a été beaucoup plus global que d’investir aussi.

Quelle est la chose la plus étonnante à propos de Bitcoin pour vous ?

De loin, la chose la plus intéressante à propos du bitcoin est sa capacité à changer complètement les individus. Une partie importante de ma vision du monde est que la vie est psychédélique. Tout, des livres aux conversations en passant par les expériences quotidiennes, modifie notre conscience… qui nous sommes et comment nous voyons le monde. Je suis devenu obsédé par le « Bitcoin en tant que psychédélique » – je pense qu’il est inévitable que tout le monde dans le monde soit pris de pilule orange. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, Bitcoin transformera la conscience humaine au niveau individuel. Cette capacité à déplacer toute l’humanité vers toutes les valeurs associées à la préférence basse et loin des valeurs fiduciaires de préférence haute est ce qui me rend complètement obsédé… Je crois vraiment que c’est la chose la plus prometteuse que l’humanité ait jamais vue.

Qu’attendez-vous le plus dans l’espace Bitcoin ?

Bitcoin a consommé la plupart de mon temps et de mon énergie depuis qu’il a cliqué pour la première fois pour moi en 2018. Je suppose que la chose que j’attends le plus (au-delà du changement dans la conscience humaine) – bien que cela ait déjà commencé – est d’avoir un débouché pour tous. cette énergie… ayant commencé chez Bull Bitcoin le mois dernier en tant que nouveau responsable du marketing, je suis incroyablement excité d’avoir les ressources nécessaires pour commencer à piller orange à grande échelle. Une chose évidente sur laquelle nous nous concentrons est l’acquisition de clients, c’est-à-dire l’absence de boulochage orange. Mais Bull est une entreprise si unique en termes de son engagement à utiliser Bitcoin de la bonne manière… Je suis vraiment ravi de pouvoir non seulement poursuivre le boulochage orange au niveau de la surface pour le bitcoin en tant qu’investissement, mais aussi un boulochage orange plus profond avec le bitcoin comme censure -Argent résistant, technologie de la liberté, etc. Nous avons de nombreux projets en cours qui nous permettront de mieux éduquer nos clients existants sur les meilleures pratiques en matière de garde personnelle et de confidentialité qui, espérons-le, les pousseront plus loin dans le terrier du lapin. C’est vraiment une opportunité unique pour moi de contribuer au projet Bitcoin de manière significative.

Prévision de prix pour fin 2021, et fin 2030 ?

Pour 2021, je vais être super ennuyeux et devinez le milieu de gamme que j’ai en tête… 85 000 $. Je pense que tout peut arriver à court terme, surtout si nous assistons à une autre série de blocages à l’automne, ce à quoi je m’attends pleinement. Cela étant dit, je pense que la course haussière de dix ans est loin d’être terminée et je ne serais pas surpris de voir 500 000 $ en 12 mois.

Pour 2030, je serais surpris que nous soyons toujours sous les 5 millions de dollars. À ce stade, les prévisions nominales sont en quelque sorte inutiles, disons donc 5 millions de dollars de pouvoir d’achat en 2020.