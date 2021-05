Pledgendary, Carbon New Trill, Amazon Go (ne): Comment Jeff Bezos devrait-il nommer son nouveau superyacht?

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Lorsque la nouvelle a éclaté que le fondateur d’Amazon et homme modérément riche Jeff Bezos avait commandé un superyacht de 417 pieds de long et 500 millions de dollars connu uniquement sous le nom de Projet 721, un fait est immédiatement devenu clair:

Le nom de code Y721 ne convient guère à un voilier à trois mâts si puissant qu’il a besoin de son propre poney stable avec un héliport. Il est clair que l’homme le plus riche du monde a besoin de votre aide pour donner à Y721 un nom qui distille son essence, son savoir-faire.

Après tout, feu Paul Allen avait l’Octopus de 414 pieds.

L’écrivain, acteur et humoriste de Seattle, Drew Barth, a été le premier à sortir:

Suggestion de nom de bateau: Plédgendaire – Drew Barth (@drewbarth) 11 mai 2021

Suivie par: Brosebud, Le Jeff, Carbon New Trill. Kurt Schlosser de ., cependant, fait campagne pour Amazon Go (ne) ou alors Souhait SLU.

Les détails du bateau sont gardés secrets, selon les rapports de presse. En construction aux Pays-Bas par Oceanco, il serait inspiré par le projet Black Pearl de la société, «l’un des voiliers les plus grands et les plus écologiques au monde», selon le site Internet de la société.

«Elle peut traverser l’Atlantique sans brûler ne serait-ce qu’un litre de combustible fossile», se vante Oceanco.

Alors, comment Jeff devrait-il nommer le Big Boat? Tweetez votre meilleur nom à nous @geekwire.