Plein de financement : de bons projets susceptibles de trouver facilement des fonds propres maintenant

Quoi qu’il en soit, les investisseurs n’auraient pas misé sur toutes ces entreprises dans la mesure où ils n’auraient pas cru en leur potentiel.

Lever des capitaux, semble-t-il, n’a jamais été aussi facile. Avec Nykaa pressenti pour lever plus de Rs 5 300 crore et l’introduction en bourse de Rs 18 000 crore (Initial Public Offering) de PayTm prévue pour le mois prochain, le capital social levé en 2021 pourrait bien atteindre Rs 1 lakh crore ; les données de CARE Ratings montrent que quelque Rs 72 000 crore ont déjà été nettoyés dans 87 entreprises. Certes, le marché des introductions en bourse a été stimulé par le fort sentiment sur le marché secondaire ; le Sensex est passé de 47 751 en décembre 2020 à 61 350 en octobre. Quoi qu’il en soit, les investisseurs n’auraient pas misé sur toutes ces entreprises dans la mesure où ils n’auraient pas cru en leur potentiel.

Il peut y avoir eu des divergences d’opinion sur les valorisations, et le fait que 40 % des émissions se négocient à décote, alors que le marché secondaire reste porteur, révèle que certaines sociétés ont eu la chance d’obtenir les valorisations qu’elles ont réalisées.

Cependant, ce qui est important, c’est que les entreprises soient aujourd’hui capables de mobiliser des capitaux en si grandes quantités. Comme Neelkanth Mishra, co-responsable de la stratégie Asie-Pacifique et stratège indien du Credit Suisse, l’a souligné, au cours de la dernière décennie, les acteurs du capital-investissement (PE) ont investi plus d’argent dans les entreprises que ce qui a été collecté sur le marché. La plupart des fonds de capital-investissement sont d’origine étrangère et une grande partie de leurs investissements a été consacrée aux start-ups. Ils ont clairement vu le potentiel du commerce électronique et d’autres espaces axés sur Internet et les ont soutenus.

Désormais, les investisseurs locaux (grossistes et détaillants) sont prêts à soutenir ces entreprises. Ceci est important car, il y a quelques années, lorsqu’un grand nombre d’entreprises indiennes se portaient mal et étaient surendettées, il semblait qu’il n’y aurait pas assez de capital pour financer le prochain cycle d’investissement. En 2018-19 et 2019-2020, à l’exception d’une poignée d’entreprises, la plupart avaient du mal à générer de solides flux de trésorerie. Cela était particulièrement vrai pour l’espace d’infrastructure où les entreprises de taille moyenne étaient en grande difficulté car les projets restaient au point mort et les remboursements de prêts s’accumulaient.

Bien qu’il y ait eu un fort redressement dans le secteur des entreprises et que les entreprises soient aujourd’hui beaucoup moins endettées, il n’est pas clair de combien de capital elles auraient pour pouvoir financer de nouvelles entreprises. En règle générale, ceux qui travaillent dans des entreprises comme les infrastructures et la fabrication n’ont pas toujours trop d’argent à revendre. La vérité est que, dans le bon vieux temps, une partie de l’apport en fonds propres du promoteur était prélevée sur les prêts bancaires ; ce n’est peut-être pas si facile aujourd’hui. Dans les nouvelles circonstances, un promoteur avec un projet solide aura plus de facilité à lever des capitaux sur les marchés ; de cette façon, plus d’entrepreneurs peuvent développer leur entreprise. En plus d’un marché des capitaux solide, les hommes d’affaires ont également besoin d’un marché obligataire profond.

Alors que les émissions d’obligations ont augmenté au fil des ans et que les entreprises sont désormais obligées d’emprunter un certain montant sur les marchés, les acheteurs ont tendance à préférer uniquement les sociétés les mieux notées. Il serait difficile pour un nouveau venu, aussi solide que soit son projet, d’exploiter les marchés obligataires. La majeure partie de la dette est placée de manière privée et les acheteurs jouent la sécurité. Un marché obligataire plus grand et plus profond permettrait beaucoup plus d’entrepreneuriat.

