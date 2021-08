Dans l’édition de lundi de The Lead, Jake Tapper de CNN l’a probablement mieux exprimé lorsqu’il a déclaré que le président Biden devait être “forcé” de faire une déclaration publique sur son retrait désastreux d’Afghanistan, qui a laissé des milliers d’Américains et d’alliés piégés à Kaboul et se bousculant pour leur vie.

Immédiatement après que Biden a prononcé son discours et est parti sans répondre aux questions – pour retourner aux vacances que le monde a si brutalement interrompues – Tapper a expliqué comment le président avait dû être traîné rhétoriquement pour s’adresser au peuple américain.

“Vous avez écouté le président Biden parler à la Maison Blanche, contraint de parler de l’aggravation de la crise en Afghanistan, contraint de parler à la nation après la calamité de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan,” il a dit.

Tapper a en outre réprimandé Biden en notant comment “cette catastrophe de politique étrangère et humanitaire” causée par l’incompétence du président “lui prouve qu’il a pris la bonne décision”. Et a souligné le ridicule des effectifs fluctuants :

Le président a déclaré qu’il soutenait fermement la décision qu’il avait prise de retirer toutes les forces américaines d’Afghanistan, même s’il a en fait été contraint d’en renvoyer environ 6 000. Ces derniers jours, cette catastrophe politique étrangère et humanitaire lui prouve qu’il a pris la bonne décision, compte tenu de la fuite des politiciens afghans du pays et de l’effondrement de l’armée afghane.

“Le président a dit que l’argent s’arrêtait avec lui, mais, en fait, le discours était plein de reproches et de reproches, en particulier pour les Afghans“, a ajouté Tapper, soulignant les mensonges et l’hypocrisie de Biden.

Il a même reproché à Biden d’avoir tenté de rejeter le blâme sur les Afghans pour avoir laissé les Américains se précipiter à l’aéroport par crainte pour leur vie :

M. Biden a également déclaré que le gouvernement afghan a découragé les États-Unis d’ordonner un exode massif de peur de déclencher une crise de confiance, a déclaré le président. M. Biden s’est également concentré sur la décision plus large de mettre fin à la présence américaine en Afghanistan, qui était en fait son objectif plus large, que les États-Unis continuent ou non d’être là.

Même en disant que même si les États-Unis travailleraient pour sauver les Américains et leurs alliés qui avaient besoin d’être sauvés, il a affirmé qu’une partie de la raison pour laquelle les États-Unis n’avaient pas sauvé plus tôt leurs alliés afghans – les traducteurs et autres qui ont travaillé avec l’armée américaine, qui craignent d’être massacrés par les talibans – ils n’ont pas agi plus tôt parce que certains Afghans, a-t-il affirmé, ne voulaient pas partir plus tôt parce qu’ils espéraient un nouveau gouvernement afghan.

Avant même l’adresse de Biden, Tapper était là-bas arguant que la crise évidente à l’aéroport était “une indication claire de la planification inepte” de la Maison Blanche. Il a également rejeté la suggestion de l’administration selon laquelle ce que nous voyions n’était pas le moment Saigon de Biden, notant «Biden a maintenant des images, dans le cadre de son héritage, qui sont sans doute bien pires» que le pont aérien de Saigon.

C’était bien mieux que ce que l’animateur de CNN Fareed Zakaria, qui a dit que Biden était “courageux» pour avoir prononcé son discours.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur “développer” pour lire :

Le plomb de CNN

16 août 2021

16 h 20 min 23 s Est

JAKE TAPPER : Vous avez écouté le président Biden parler à la Maison Blanche, forcé de parler de l’aggravation de la crise en Afghanistan, forcé de parler à la nation après la calamité de la prise de contrôle des talibans en Afghanistan.

Le président a déclaré qu’il soutenait fermement la décision qu’il avait prise de retirer toutes les forces américaines d’Afghanistan, même s’il a en fait été contraint d’en renvoyer environ 6 000. Ces derniers jours, cette catastrophe politique étrangère et humanitaire lui prouve qu’il a pris la bonne décision, compte tenu de la fuite des politiciens afghans du pays et de l’effondrement de l’armée afghane.

Le président a dit que l’argent s’arrêtait avec lui, mais, en fait, le discours était plein de reproches et de reproches, en particulier pour les Afghans. Même en disant que même si les États-Unis travailleraient pour sauver les Américains et leurs alliés qui avaient besoin d’être sauvés, il a affirmé en partie pourquoi les États-Unis n’avaient pas sauvé plus tôt leurs alliés afghans – les traducteurs et autres qui ont travaillé avec l’armée américaine, qui craignent d’être massacrés par les talibans – ils n’ont pas agi plus tôt parce que certains Afghans, a-t-il affirmé, ne voulaient pas partir plus tôt parce qu’ils avaient bon espoir d’un nouveau gouvernement afghan.

M. Biden a également déclaré que le gouvernement afghan a découragé les États-Unis d’ordonner un exode massif de peur de déclencher une crise de confiance, a déclaré le président. M. Biden s’est également concentré sur la décision plus large de mettre fin à la présence américaine en Afghanistan, qui était en fait son objectif plus large, que les États-Unis continuent ou non d’être là.

Il n’a pas vraiment accepté ni accepté de blâme pour la sortie catastrophique que nous avons vue à la télévision ces derniers jours.

