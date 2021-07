Pleine Lune en Verseau Juillet 2021 Astrologie Signification et Horoscope

Envie de lire quelque chose de sauvage ? Il n’y aura pas une, mais deux pleines lunes en Verseau cette année. Quel événement rare ! La première de ces deux pleines lunes a lieu le 23 juillet à 22 h 37, heure de l’Est, et la seconde aura lieu le 22 août à 8 h 02, heure de l’Est.

Parlons chiffres pendant une minute. Les 12 signes du zodiaque forment un cercle à 360 degrés, ce qui signifie que chaque signe du zodiaque comprend 30 degrés. Cette première pleine lune se produit à 1 degré et la seconde à 29 degrés, ce qui fait que la deuxième pleine lune est pivotale.

Considérez la pleine lune de juillet comme l’avant-match d’une grande fête. La Lune sera conjointe (aka dans le même signe que) Saturne, la planète des restrictions, et Pluton, la planète de la transformation.

Au cours de cette Pleine Lune, nous nous sentirons tous appelés à nous transformer, et nous réfléchirons à notre identité et à la façon dont notre personnage laisse une empreinte durable. Soyez sûr de vous : « Suis-je mon moi le plus vrai et le plus authentique ? » Le travail que vous faites dans les coulisses se traduira par les opportunités qui s’offriront à vous lors de la Nouvelle Lune en Lion le 8 août. C’est le moment de définir votre personnage : ajustez-vous en conséquence.

bélier

Reconnaissez-vous comme le Magicien. Dans le tarot, le magicien est capable de tout ce à quoi il pense. Même si vous n’arrivez pas à y croire, sachez que vous possédez tous les éléments dont vous avez besoin pour actualiser votre désir. Lorsque vous ressentez l’envie émotionnelle de faire une différence au sein de votre communauté, courez vers elle. Votre capacité à faire preuve de foi vous sera une bénédiction pendant cette période. Vos exploits ne seront pas faciles à réaliser, alors soyez résilient.

Taureau

N’oubliez jamais d’où vous venez, Taureau. Vous n’avez peut-être pas toujours eu tout ce dont vous aviez besoin pour vous satisfaire. Il n’est pas rare que certains besoins ne soient pas satisfaits, même si nos vies sont par ailleurs heureuses. Faites le point sur ce que votre famille a pu vous offrir – oui, cela inclut la famille que vous avez choisie. Laissez l’amour et la fierté que vous avez pour votre héritage et votre maison vous charger émotionnellement vers votre avenir. Vous êtes une star, même si vous ne pouvez pas encore voir à quel point vous brillez.

Gémeaux

A présent, vous savez de quoi vous êtes capable. Vous êtes fort dans votre capacité à vous tenir ensemble, vous connaissez votre vérité et vous êtes capable de réaliser vos désirs. Ne perdez jamais de vue vos dons – votre nature curieuse est un super pouvoir. Posez des questions que les gens autour de vous pourraient ignorer, recherchez les réponses et vous découvrirez que vous apportez de nouvelles idées et perspectives dans n’importe quelle pièce dans laquelle vous entrez. Ne laissez pas le « non » être ce qui vous décourage de réussir. Arrêtez-vous, regroupez-vous et soyez prêt à changer de direction.

Cancer

Êtes-vous ouvert à partager votre richesse avec les autres, Cancer ? Sortez de la reconnaissance de la valeur en tant que numéro de votre compte bancaire et redirigez le sens vers la richesse que vous avez à offrir. Vous avez beaucoup de ressources dans votre vie, cependant, il est important de reconnaître à quel point ce que vous avez à offrir peut être inestimable pour les autres. Vous pouvez hésiter à partager, alors travaillez pour surmonter cela. Les bénédictions se multiplieront lorsque vous aborderez la vie du point de vue d’un donateur.

Leo

Vous êtes appelé à être votre vrai moi, Lion ! Quel moment merveilleux d’être en vie. Vous constaterez que l’univers vous apporte des bénédictions lorsque vous êtes prêt à être authentique. Permettez-vous de vous connecter avec vos amis proches, d’établir un sentiment de communauté plus profond et de regarder les partenariats se développer naturellement. Vous constaterez que deux têtes pensent mieux qu’une. Vous n’êtes pas obligé de vivre sur une île isolée.

Vierge

Au fur et à mesure que l’été avance, votre quotidien évolue aussi. Vous remarquerez que les choses commencent à s’améliorer pour vous. Vous pouvez vous sentir plus obligé de vous présenter pour les autres. Gardez à l’esprit que « non » est une phrase complète ; vous connaîtrez la plus grande croissance lorsque vous choisirez intentionnellement votre engagement. Vous ne pouvez pas vous donner à tout le monde, alors réfléchissez à ce à quoi vous décidez de vous consacrer. Les messages dans vos rêves vous donneront des indices sur ce que vous gérerez et ne gérerez pas.

Balance

Inspirez-vous de votre environnement social, Balance. En tant que pacificateur, vous n’êtes pas étranger à capter les énergies des autres. Vous n’avez aucun problème à être en phase avec votre environnement, à reconnaître les modèles et même à évaluer la conscience des gens. Prenez vos réflexions et laissez-les alimenter vos projets créatifs. Vous n’êtes peut-être pas émotionnellement expressif, mais vous n’avez pas besoin de l’être. Innovez, inventez et regardez comme vous vous sentez soulagé.

Scorpion

Le travail que vous faites à la maison ne sera qu’à votre avantage, sérieusement. Ce même message vous a été répété, Scorpion. La répétition peut être frustrante, surtout parce que très peu d’entre nous aiment répéter les mêmes leçons encore et encore. Ayez confiance que les étoiles sont de votre côté. Ayez confiance dans le processus et reconnaissez que les solutions rapides apportent rarement un succès à long terme. Vous êtes sur la voie d’un changement important, continuez !

Sagittaire

Regardez ce que vous dites de votre bouche. La Pleine Lune vous avertit de faire attention aux mots que vous dites. Oui, vous êtes un chercheur de vérité et n’avez aucun problème à rechercher et à réfléchir à l’information, et vous arrivez à des conclusions assez précises. Mais il est important de reconnaître quand les gens ne sont pas prêts pour les leçons que vous voulez partager. Éduquez-vous à partir de l’ego ou vous éclairez-vous à partir d’un lieu de compassion ?

Capricorne

Il semble que vous pourriez être sensible aux dépenses émotionnelles pendant cette Pleine Lune. Attention à ne pas dépenser tout votre argent au même endroit. Aucun jugement concernant vos mécanismes d’adaptation – tant qu’ils sont en bonne santé, alors croyez que vous savez ce que vous faites. Sur cette note, avez-vous l’argent à dépenser, ou pourrait-il être mieux dépensé ailleurs ? Ne laissez pas vos émotions prendre le volant ; vos amis peuvent avoir de bonnes intentions, mais ils pourraient vous pousser à bout pendant cette période.

Verseau

Vous vous sentez particulièrement émotif pendant cette Pleine Lune, Verseau. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas facilement vos émotions et, en fait, vous aurez peut-être l’impression d’en être bloqué. Essayez de ne pas projeter vos sentiments non traités sur les autres. Il est normal de prendre votre temps et de faire une pause avant de communiquer avec les autres. Posez des questions et montrez une volonté de sortir de votre perspective, et ceux qui se soucient de vous vous aideront à comprendre vos sentiments.

Poissons

Quel bon moment pour la méditation, le travail spirituel et l’écriture. Vous allez ressentir un appel à être créatif, surtout parce que votre vie quotidienne peut ne pas offrir d’espace pour une communication directe. Prenez vos pensées et déterminez les couleurs qui leur sont associées. Prenez ces couleurs et dessinez, esquissez ou peignez. La distorsion de vos émotions vous permettra de trouver plus facilement les mots pour communiquer les sentiments de votre subconscient. Laissez votre corps bouger avec foi.

