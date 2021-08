Pleins feux sur Alan King of Akings – WWD

Akings est mieux décrit comme “des vêtements qui vous font vous sentir comme un roi”, a déclaré le fondateur Alan King. Le designer américain d’origine asiatique a d’abord créé des vêtements pour lui-même parce qu’il en avait assez de porter des vêtements usagés qui ne lui allaient pas. Ses créations sont inspirées du streetwear new-yorkais avec une touche de luxe et une attention aux détails. Après avoir abandonné ses études pour poursuivre ses rêves, Alan a lancé Akings en 2015. Ses créations ont été vues sur des musiciens tels que Kyle Kuzma, Lil Baby, Lil Nas X, Wale, Steve Aoki, Tyga et d’autres. Les best-sellers incluent le pantalon Omari Crimson, 450 $; le Peace T, 95 $, et le pantalon Kyle Snap Cargo, 300 $. Plus récemment, King a participé à la série originale de HBO Max “The Hype”, animée par Offsett, membre de Migos et lauréat d’un Grammy, où des visionnaires du streetwear prometteurs se disputent un o-Sign qui change leur carrière et un prix de 150 000 $.

Pantalon Omari Crimson, 450 $. Photo de courtoisie

Paix T, 95 $. Photo de courtoisie

Pantalon Kyle Snap Cargo, 300 $. Photo de courtoisie