Pleins feux sur la communauté : Rendre la politique personnelle est plus efficace que vous ne le pensez

Tout le monde est un conteur. Chaque jour, nous racontons différentes histoires à différents publics avec des objectifs différents. La façon dont nous concevons l’histoire, la voix que nous utilisons et les détails que nous incluons contribuent tous grandement à la réaction du public. Par exemple, s’inquiéter avec un voisin de l’inondation de nos rues en raison d’un égout pluvial obstrué par des feuilles, ou appeler Comcast à propos d’une connexion Internet qui tombe au hasard, impliquent tous deux de raconter nos histoires à la recherche d’un résultat particulier. Idéalement, nous n’apporterions pas le même type d’indignation et de souffrance mutuelle au sujet de la rue inondée au dilemme de Comcast ; nous voulons de bons résultats.

Chaque fois que nous écrivons, nous nous impliquons dans l’histoire, que nous le voulions ou non, nos choix de mots reflètent nos expériences et nos habitudes de parole. Vous inclure intentionnellement dans une histoire ajoute de la profondeur et de la perspective qui peuvent distinguer votre écriture – personne d’autre n’a votre biographie et votre perspective. Deux des histoires sauvées cette semaine illustrent la valeur de l’utilisation des expériences de vie pour humaniser les problèmes et attirer l’attention du public.

Nous sommes programmés pour rechercher des histoires : elles peuvent nous faire pleurer, changer les attitudes et inspirer des actions. Au cœur de nos écrits sur Daily Kos se trouve notre désir d’atteindre un public avec notre message et de tenir la promesse de « nouvelles sur lesquelles vous pouvez faire quelque chose ».

Alors que les élections de cette semaine entraînent des discussions essentielles et nécessaires sur les messages, il vaut la peine d’explorer la façon dont nous encadrons nos histoires.

Dans le Community Writing Workshop, la rédactrice en chef Jessica Sutherland nous rappelle que l’écriture est, à la base, la narration. Elle propose des lignes directrices pour renforcer l’attrait de l’histoire et l’engagement des lecteurs.

Demandez-vous : qui est votre public ? Qui essayez-vous d’atteindre ? Que voulez-vous qu’ils fassent avec vos informations ? Informer, c’est plus que dire : « Hé, c’est arrivé. » Vous devez dire aux lecteurs pourquoi c’est important. Un élément d’action ne sera pas toujours tangible – faites du bénévolat, signez une pétition, rejoignez une marche – votre histoire peut simplement motiver les lecteurs à faire mieux dans leur vie de tous les jours, ce qui était l’objectif de la récente histoire hautement personnalisée de Sutherland qui a mis ses propres expériences en suspens. avec une histoire horrible de maltraitance d’enfants. Pour encourager les gens à adopter un changement et à comprendre les enjeux, il est crucial d’être clair sur ce qui compte et de partager votre enthousiasme.

L’impact humain résonne profondément, alors laissez votre histoire transmettre non seulement des faits, mais aussi une expérience, quelque chose que le public partage avec vous. Il est utile d’être conversationnel lors de la décomposition de concepts difficiles. Ajouter une anecdote peut augmenter l’impact, alors n’ayez pas peur de lier un problème à des expériences vécues. Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a lié le politique au personnel cet automne lorsqu’il a souligné l’importance du congé familial pour les parents de tout sexe.

Cela étant dit, ne vous sentez pas obligé d’exposer vos secrets ou vulnérabilités les plus profonds.

Deux des histoires sauvées de cette semaine ont utilisé la vie personnelle des membres de la communauté pour donner un contexte et un dynamisme à leurs messages, avec des styles et des degrés de révélation de soi très différents.

À quel point ces deux histoires auraient été différentes sans les expériences personnelles des auteurs agrémentant la présentation des faits. Peut-être que les informations de Citisven se seraient lues comme n’importe quelle autre récitation de catastrophe climatique ; quant à l’histoire d’Ubergeek, les horreurs auraient pu être rejetées comme une autre liste sans l’attachement et l’intensité personnels de l’auteur.

Il n’y a rien de tel que quelqu’un qui a été là, a fait cela et a payé le prix pour nous convaincre qu’un problème donné est réel et pourrait atterrir dans nos tours ensuite, ou changer nos vies. Cette urgence personnelle motive le public à se soucier et à faire quelque chose. Pour les écrivains de Daily Kos, c’est généralement notre objectif.

10 HISTOIRES À PARTIR DE 13 H HAP OCT. 29 À 13 H HAP NOV. 5, 2021

La mission de Community Spotlight est de s’assurer que les meilleures histoires de la communauté Daily Kos reçoivent l’attention qu’elles méritent. Nous encourageons les membres qui écrivent d’excellentes histoires avec des points de vue originaux à continuer à écrire en faisant la promotion de leur travail.

Bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin de chercher pour trouver nos histoires sauvées ! Le News Roundup nocturne, un fil ouvert publié six jours par semaine à 19 h 30 HAP, comprend des liens vers les histoires sauvées de chaque jour.

Rappel : les chiffres entre parenthèses après le nom de chaque auteur indiquent l’année où ils ont rejoint Daily Kos, le nombre d’histoires qu’ils ont publiées et le nombre que nous avons sauvé.

365 jours de sensibilisation au climat 81 : le protocole de Kyoto par agramante (2009-95-9)

Comme pour tout traité international, le Protocole de Kyoto est massif et complexe. Agramante explique exactement ce qu’il a été mis en place pour accomplir et qui étaient les 37 principaux pays signataires du traité. Le commerce du carbone est également présenté comme un mécanisme de réduction des émissions, impliquant une coopération entre les nations (plafonnement et échange).

ClimateBrief : Maintenant que les Allemands risquent de se noyer, nous sommes tous en équilibre dans le même canot de sauvetage par citisven (209-302-56)

Cet essai examine les impacts de la crise climatique, en particulier les impacts psychologiques et sociaux, dans l’Allemagne natale de l’écrivain. Dans leurs discussions avec des amis, les inondations de cet été dans le pays les ont, en partie, sortis de leur « Heile Welt », un terme allemand désignant un monde intrinsèquement sain, ordonné et imperturbable. Alors que le changement climatique devient le principal sujet de conversation, Citisven déclare que cela change la donne lorsqu’il s’agit d’un appel collectif à l’action.

Projet de glossaire de la terminologie de redécoupage par Alonso del Arte (2015-931-46)

Bien qu’il existe des glossaires utilisés comme références pour discuter du redécoupage, il n’y a pas grand-chose d’un point de vue progressiste. Alonso del Arte remédie à cet oubli en énumérant neuf extraits de la Conférence nationale sur les législatures des États et en fournissant un contexte au lecteur occasionnel souhaitant des informations sur cette partie cruciale de notre démocratie.

Bilan des élections législatives de 2021 au Japon par ArkDem14 (2006-185-18)

Les campagnes électorales au Japon sont des affaires ennuyeuses par rapport aux États-Unis. Les politiciens ne passent pas de temps à parler de politique ou de problèmes politiques, faisant plutôt de vagues déclarations sur des problèmes abstraits comme « l’avenir du Japon ». ArkDem14 nous emmène à l’intérieur de la campagne actuelle et met en évidence les problèmes politiques et politiques qui ne sont pas mentionnés sur la piste.

Le langage de la nuit : la maison foisonnante de Piranèse par DrLori (2010-251-114)

DrLori passe en revue Piranesi, la suite tant attendue de Susanna Clarke à son roman de 2004, Jonathan Strange et M. Norrell. Le nouveau roman est stylistiquement assez différent et ne correspond pas à ce à quoi on s’attendait. La critique ne peut pas dire grand-chose sur l’intrigue car elle détruirait le mystère et le rythme du récit. Néanmoins, le livre est évocateur et pas ce qu’il semble être.

Nécronomie de ruissellement par Sollace (2021-5-4)

Dans la deuxième critique de livre sauvée de la semaine, Sollace passe en revue le livre de Jonathan Metzl Dying of Whiteness, qui examine les effets néfastes des politiques républicaines sur les électeurs républicains (et tout le monde). Il y a un résumé des détails de la politique spécifique à l’État : le Missouri sur les armes à feu, le Tennessee sur les soins de santé et le Kansas sur l’éducation publique ; Sollace postule également qu’une section supplémentaire pourrait être ajoutée sur la résistance aux vaccins et la prolongation de la pandémie à des fins politiques.

Alors que se passe-t-il lorsque votre communauté vous illégalise ? par ultrageek (2003-519-6) Sauvé à Recommandé

Ultrageek récapitule les réalités d’être considéré comme anormal, notant que « quand j’étais enfant… j’étais illégal dans 37 États ». On nous rappelle que les droits apparemment anodins, allant de la personne avec qui on peut avoir des relations sexuelles à l’achat de produits d’épicerie, sont finalement votés par l’électorat. La question fondamentale posée : « Quels droits peuvent être retirés avant que quelqu’un ne dise : ‘c’est tout ; c’est le sol; vous ne pouvez pas aggraver les choses pour ces gens ?’ »

Le réalignement politique qui a uni la religion, les racistes et le GOP par vjr7121 (2017-202-28)

Dans cet examen des liens entre l’extrémisme religieux, le racisme et le Parti républicain, Vjr7121 retrace l’histoire de ce mélange malveillant depuis ses débuts dans la stratégie sud jusqu’à la fin imminente de Roe v. Wade. Ils avancent un argument pour regarder au-delà de Nixon et Trump, et des mouvements sous-jacents qui les ont soutenus. » Les républicains ont réussi à transformer deux décisions de justice en leur politique de griefs désormais parfaite. Faut-il s’étonner que le GOP soit tombé dans un mouvement anti-démocratique qui rejette des élections légales ? »

Remplacement de 50 % du charbon et+gaz par une production électrique+solaire+éolien par RustyRobot (2020-28-3)

Cette analyse de notre production actuelle de charbon et de gaz examine la faisabilité d’en remplacer la moitié par l’énergie solaire et éolienne. L’auteur examine la production de charbon/gaz depuis l’automne 2018, note les changements saisonniers de la production, puis la compare à la production solaire/éolienne réelle. D’autres problèmes pris en considération sont l’absence d’exigences de stockage d’énergie et la tentative de répondre à la demande, compte tenu des contraintes dues aux fluctuations saisonnières de la production solaire/éolienne.

Quelques réflexions supplémentaires sur les « messages » démocrates par GrafZeppelin127 (2009-287-50)

En disséquant les principaux éléments composant les messages politiques et la manière dont les partis républicain et démocrate les exécutent, GrafZeppelin127 explore l’affirmation selon laquelle les démocrates ne sont pas doués pour les messages. Les médias sont également impliqués et la manière dont les républicains bénéficient de sources extérieures. « Les démocrates ont-ils besoin de leur propre glossaire… de slogans passe-partout qui ne sont pas des conneries toxiques, pour vanter leurs propres réalisations et faire appel au sens de solidarité et de compassion des électeurs ? Doivent-ils commencer à faire appel à l’égoïsme et à la cruauté à la place, et développer un langage pour définir leur propre programme de cette façon ? »

