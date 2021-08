Pleins feux sur la marque Neon Denim – WWD

En préparation depuis près d’un an et demi, la marque vancouvéroise Neon Denim Brand vient de livrer son premier assortiment de denim et streetwear pour hommes et femmes pour l’automne 2021. Propriété du vétéran de l’industrie et du streetwear Raif Adelberg, qui est designer et directeur artistique ; Colton Showers, directeur, et Bryan Pudney, opérations, la marque propose un denim de qualité avec une production responsable à un prix abordable : rien dans la ligne ne dépasse 250 $ au détail.

« Il s’agissait de prendre nos antécédents – mon parcours est un peu le skate, le surf, le punk, le rock ; J’ai toujours appliqué cela au monde du luxe, alors prenons cela pour une ligne de denim. Je m’inspire de Double RL, Céline, Yohji [Yamamoto], Helmut Lang, Rick Owens, [John] Galliano, toutes ces marques », a expliqué Adelberg au téléphone, ajoutant que ses expériences de travail dans l’industrie – à la fois dans le design et la vente au détail – ont été essentielles à la création de la marque. « Il s’agissait de créer cette marque et cette identité, sans avoir d’actifs ni de médias sociaux. Créer ce mood board, c’est ce que [the brand’s] Instagram était devenu.

Un look de la marque Neon Denim. Photo de courtoisie

La marque mélange des idées issues de la culture des jeunes, du luxe et du streetwear avec des éléments qui ont défini la catégorie – des délavages plus résistants inspirés de l’héritage des vêtements de travail – et un attrait intemporel. Pour l’automne, il était essentiel d’offrir des styles de denim avec juste ce qu’il faut de tendance et de résistance avec une portabilité facile pour tous les âges.

« Le denim a toujours été destiné à ce jeune marché, les 19 à 35 ans. J’ai dit, en plus du marché des jeunes, je veux toujours toucher les 40 à 60 ans. C’est génial de montrer une paire de jeans avec une paire de Vans, mais j’aimerais aussi le montrer avec une belle paire de chaussures et un sac à main, le montrer habillé et utiliser des modèles plus matures », a déclaré Adelberg. « La marque, pour moi, nous sommes la peinture et c’est à quelqu’un de l’appliquer à sa toile, à son style.

Un look de la marque Neon Denim. Photo de courtoisie

Conçus à Vancouver et produits en Chine, les vêtements en denim de la marque sont certifiés chaîne (notés ISO9000, ITS, BV) et approuvés en usine par les grands magasins américains et européens. Les styles clés pour les débuts automnaux de la marque comprennent des silhouettes skinny, droites et amples dans des délavages allant du noir et du bleu vintage et de la cire noire au bleu délavé à l’acide et au délavage sale pour hommes et femmes (tous deux proposant des tailles allant de 25 à 38). La marque propose également des sweat-shirts et des t-shirts en coton japonais avec des graphismes sérigraphiés tels que les logos de la marque Neon Denim ou d’autres motifs centrés sur la culture. À mesure que la marque développe ses styles de denim (pulls et salopettes, robes, chemises, vestes et blazers ont été notés pour les femmes), la capacité à évoluer de manière cohérente est considérée comme essentielle.

Un look de la marque Neon Denim. Photo de courtoisie

« Au fur et à mesure qu’il grandit, notre conscience de ce que les consommateurs recherchent et de ce qu’ils ressentent grandit également. Pour moi, il s’agit de s’assurer que l’histoire a une continuité, mais en même temps, d’écouter les consommateurs », a-t-il déclaré. « Dans le passé, je faisais toujours des choses où je recréais toujours la roue – si je faisais un pull qui se vendait bien, la saison prochaine, je le changeais et fabriquais un pull différent. Maintenant, c’est ‘OK, tu aimes ce jean ? Nous allons garder ce jean, le mettre dans notre collection de base, avoir un inventaire dessus et le proposer dans quelques lavages différents. Élargir la marque tout en la réduisant en même temps.

La ligne est disponible sur le site de commerce électronique de la marque Neon Denim, ainsi que chez les détaillants en Amérique du Nord, tels que American Rag, Capsule NYC, Gotstyle et autres.

Un look de la marque Neon Denim. Photo de courtoisie