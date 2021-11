Pleins feux sur le Black Friday : Target offre une carte-cadeau de 15 $ à l’achat d’une carte-cadeau Apple de 100 $

Nous avons suivi les premières offres du Black Friday dans notre Tour d’horizon du vendredi noir, et dans un effort pour préparer nos lecteurs au grand événement commercial, nous mettons en évidence les ventes magasin par magasin à l’approche du 26 novembre.

Semblable à Walmart, Cible a organisé de nombreuses ventes avant le Black Friday tout au long du mois de novembre. Grâce à la publication récente de sa circulaire Black Friday, nous avons maintenant une image claire de toutes les offres que vous verrez si vous choisissez d’acheter Target le Black Friday.

Calendrier du Black Friday de Target

Comme d’autres magasins, l’événement de Target est plus une semaine de ventes plutôt qu’une seule journée. Le détaillant donne le coup d’envoi le dimanche 21 novembre et les offres arriveront et sortiront jusqu’au samedi 27 novembre. Cela signifie que vous pourrez faire de nombreux achats avant le 26, mais il y aura être quelques offres disponibles uniquement ce jour-là.

Dimanche 21 novembre – Début des ventes en ligne Jeudi 25 novembre – Fermeture des magasins, les ventes en ligne se poursuivent Vendredi 26 novembre – Les heures d’ouverture spécifiques varient selon l’emplacement

Target Black Friday – Les offres commencent le 21/11

Il y a pas mal d’offres solides dans de nombreuses catégories de produits chez Target cette année, bien que beaucoup se chevauchent également avec d’autres détaillants. Vous pouvez obtenir la Nintendo Switch avec Mario Kart 8 et trois mois de Nintendo Online pour 299,99 $, une carte-cadeau Target gratuite de 50 $ lors de l’achat d’un casque Oculus Quest 2 VR et la collection habituelle de remises sur les principaux téléviseurs.

Pomme

Pour les produits Apple, vous pouvez obtenir jusqu’à 250 $ de réduction sur un iPhone 12 ou un iPhone 13 lors de l’ajout d’une nouvelle ligne, ou jusqu’à 50 $ lors de la mise à niveau. Vous recevrez également une carte-cadeau Target de 140 $ lors de l’activation d’un iPhone SE (2e génération) dans les magasins.



L’une des offres Apple les plus remarquables chez Target vous rapportera une carte-cadeau Target de 15 $ lorsque vous achetez 100 $ ou plus en cartes-cadeaux Apple. Les offres de cartes-cadeaux spécifiques aux détaillants comme celle-ci sont désormais les seules offres disponibles pour les cartes-cadeaux Apple, donc si vous êtes un acheteur cible régulier, celle-ci pourrait être la meilleure pour vous.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres de Target sur les produits Apple ce Black Friday, mais si vous achetez des AirPod, vous ferez mieux de vous rendre chez Walmart. Ce détaillant aura les AirPods Pro avec MagSafe pour 159,00 $, par rapport au prix de 189,99 $ pour Target.

téléviseurs

l’audio

Maison intelligente

Jeux vidéo

Comme tous les autres grands détaillants, et similaire aux saisons de vacances précédentes, Target propose le pack Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe et trois mois de Nintendo Switch Online pour 299,99 $. Cela vous rapporte essentiellement une copie gratuite de Mario Kart 8 Deluxe. Vous pouvez également acheter des offres sur les jeux Switch, y compris Super Mario Bros. U Deluxe, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Super Mario Maker 2, et plus encore pour 39,99 $.



Target proposera également Ring Fit Adventure à 54,99 $ (25 $ de rabais), Mario Kart Live: Home Circuit à 59,99 $ (40 $ de rabais) et vous pouvez obtenir une peluche Mario gratuite lors de l’achat de Super Mario Odyssey ou Super Mario Party.

Les autres offres de jeux vidéo incluent des jeux à 29,99 $ comme Deathloop, Guardians of the Galaxy, Sackboy: A Big Adventure, Spider-Man: Miles Morales, et plus encore. Il y a aussi des jeux en vente pour 39,99 $, comme Far Cry 6, Death Stranding: Director’s Cut, Demon’s Souls, et plus encore. Au total, les ventes de jeux vidéo commencent à seulement 14,99 $ sur certains jeux.

Target offrira également 20 $ de réduction sur les services d’abonnement aux jeux comme PlayStation Plus et Xbox Game Pass.

