Pleins feux sur le Black Friday : Walmart abandonne les AirPods 2 au prix le plus bas de 89 $

Le Black Friday n’est plus que dans quelques semaines et certains magasins ont commencé à révéler les offres que vous pouvez vous attendre à acheter pendant l’événement. Bien sûr, le Black Friday est également de plus en plus tôt chaque année, et à Walmart vous pouvez commencer à économiser dès aujourd’hui.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié de Walmart. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Afin de préparer nos lecteurs au Black Friday, nous mettons en évidence les ventes magasin par magasin avant les vacances de magasinage. Lorsque Walmart dévoilera enfin sa publicité officielle du Black Friday, nous serons sûrs d’avoir toutes les meilleures offres ajoutées dans notre Tour d’horizon du vendredi noir.

Calendrier du vendredi noir anticipé de Walmart

Avant le Black Friday, Walmart offre à ses clients la possibilité d’économiser sur certains produits à partir du 10 novembre à 19 h HE en ligne lors de son événement de vente « Deals For Days ». Les abonnés Walmart Plus auront un accès anticipé à cette vente, à partir de 15 h HE, et les achats en magasin commenceront le 12 novembre à 5 h.

Mercredi 10 novembre – 19 h HE en ligne (15 h HE pour les membres Walmart+)

vendredi 12 novembre – 5h00 heure locale dans les magasins

Walmart n’a pas encore révélé de détails sur ses ventes ou ses heures d’ouverture pour la semaine du Black Friday, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article et notre Black Friday Roundup lorsqu’ils partageront plus de détails.

Early Black Friday – Offres pour l’événement Days

Cet événement propose de nombreuses offres, notamment des économies sur les téléviseurs, les ordinateurs, les AirPod, les machines Keurig, le stockage portable, les produits pour la maison intelligente, etc. Nous avons mis en évidence certaines des meilleures offres à venir ci-dessous, mais assurez-vous de visiter Walmart.com pour parcourir l’annonce complète.

AirPod 2

L’un des points forts de cette vente est un nouveau prix bas de tous les temps sur les AirPods 2 avec étui de chargement, au prix de 89 $. Ce modèle coûtait à l’origine 159 $, et dans le passé, le prix le plus bas que nous ayons jamais suivi était d’environ 99 $. Si vous êtes d’accord pour investir dans un modèle plus ancien, il s’agit d’un excellent prix de vente pour les AirPod, qui constituent toujours un solide cadeau de vacances.



Les acheteurs doivent se rappeler que l’offre AirPods 2 n’est disponible que pour les abonnés Walmart + cet après-midi. Le prix de 89 $ s’ouvrira à tout le monde plus tard ce soir à 19 h HE.

Cela bat également le taux actuel des AirPods 2 chez des détaillants comme Amazon d’environ 30 $. Les AirPods 2 prennent en charge la fonctionnalité « Hey Siri », ont plus de 24 heures de temps d’écoute total grâce à l’étui de charge et à la détection intra-auriculaire. Ce prix de vente est égalé chez Costco.

Ordinateurs et tablettes

Maison intelligente

téléviseurs

Pour suivre ces ventes du Black Friday et plus encore, rendez-vous sur notre Tour d’horizon du vendredi noir ainsi que notre séparé Récapitulatif des offres.