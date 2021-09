Pleins feux sur les membres de l’EEE avec Kfir Nissan, cofondateur et PDG de Valid Network

En tant que membre de l’EEE, Valid Network fait partie de la communauté des organisations de l’EEE qui travaillent à faire progresser Ethereum et à favoriser l’adoption de l’industrie. Dans les questions-réponses ci-dessous, l’AEE a interrogé le cofondateur et PDG Kfir Nissan sur la manière dont Valid Network contribue à l’écosystème pour aider Ethereum à atteindre son plein potentiel.

Veuillez présenter brièvement votre entreprise et vous-même.

Je m’appelle Kfir Nissan et je suis cofondateur et PDG de Valid Network. J’ai un baccalauréat en informatique et 20 ans d’expérience dans les applications d’entreprise et la sécurité. Mon entreprise, Valid Network, est une startup israélienne de cybersécurité et de renseignement Blockchain qui a levé 8 millions de dollars à ce jour en investissement initial. Notre technologie surveille et détecte les vulnérabilités de sécurité et les anomalies en chaîne dans la blockchain, les actifs cryptographiques et les réseaux. En conséquence, nous sommes en mesure de fournir des informations exploitables sur les données aux investisseurs en crypto, aux traders, aux hedge funds et aux bourses.

Qu’est-ce qui vous a amené à l’Enterprise Ethereum Alliance, et pourquoi avez-vous décidé de devenir membre ?

Nous pensons qu’Ethereum et les applications décentralisées sont l’avenir des affaires et de la finance. En tant que startup en pleine croissance dans l’écosystème de la crypto et de la blockchain, nous sommes heureux de faire partie de la communauté diversifiée de l’EEE où nous pouvons collaborer et nous engager avec des entreprises de premier plan autour des technologies de pointe.

Sur quoi travaillez-vous actuellement en ce qui concerne Ethereum? Comment les utilisateurs finaux bénéficieront-ils de votre travail ?



Notre plateforme d’informations cryptographiques, Valid Data, surveille de nombreux actifs sur les réseaux Ethereum et fournit aux investisseurs et aux fonds des informations en temps réel, ainsi que des informations prédictives, sur la sécurité et la crédibilité de ces actifs cryptographiques. Cela permet à nos clients de comprendre en profondeur les risques et les opportunités de divers actifs et de prendre des mesures en investissant ou en vendant en cas de crise potentielle, avant même que les accidents ne soient signalés dans les médias ou les forums. Les données valides sont utiles pour les investisseurs individuels et institutionnels qui souhaitent en savoir plus sur les actifs cryptographiques et acquérir un avantage financier.

Comment l’AEE améliorera-t-elle les efforts actuels de votre organisation ?



Valid Network a récemment animé un webinaire de l’EEE sur l’état de la sécurité dans un monde décentralisé, et nous étions heureux de partager notre expertise en matière de sécurité et les dangers des cyber-attaques dans le nouvel écosystème financier en cours de construction sur la Blockchain. Grâce aux ateliers et événements de l’AEE, nous poursuivons nos efforts pour éduquer le monde sur la sécurité de la blockchain et former des partenariats pour faire progresser l’adoption de la blockchain parmi les grandes entreprises.

Quels programmes de l’EEE vous passionnent le plus ?



Les événements et les discussions autour de la sécurité de la blockchain, tels que le groupe de travail EthTrust et les groupes d’intérêt connexes, nous passionnent toujours !

En savoir plus et se connecter avec l’EEE



