Pleins feux sur Salie 66 – WWD

La nouvelle marque de vêtements pour femmes et hommes Salie 66, fondée par les cofondateurs père et fils, Elliot et James Shalom, à New York, a lancé sa dernière offre d’essentiels de garde-robe.

La baisse estivale fait suite au lancement discret de la marque en janvier 2021. La création de la marque s’est concrétisée à la suite d’une visite dans un établissement familial et exploité dans la région de la Vénétie, dans le nord de l’Italie, où Elliot (un fabricant en gros avec plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie de la mode) et James (un marchand d’art privé) se sont associés aux artisans locaux pour rechercher, développer et produire les vêtements et les vêtements de Salie 66.

« L’objectif a toujours été de se concentrer sur le confort, la qualité et l’intemporalité et de proposer des pièces directement à nos clients au meilleur prix possible. Nous sommes reconnaissants de travailler avec des usines et des usines familiales en Italie où l’artisanat, les compétences et la technique ont été perfectionnés au fil des générations. Pour nous assurer que nous pouvons évoluer à notre rythme et continuer à développer les vêtements auxquels nous croyons, nous avons choisi d’offrir des articles par le biais de baisses régulières sur notre site Web par rapport aux collections saisonnières. Nous pensons que cela a le plus de sens pour nous en ce moment et sommes impatients de grandir et d’évoluer au fil du temps », a déclaré James Shalom à WWD.

Chemise en popeline de coton avec boutons en nacre ; Les polos en laine mérinos et en soie, les pantalons en laine vierge et les tricots décontractés en cachemire constituent le cœur de la marque à des prix allant de 320 $ à 890 $. Les nouvelles offres estivales incluent trois nouveaux styles : le « Alex » (un pull en maille fine en laine et en soie à col en V), « Harry » (un pull polo en cachemire à coupe décontractée) et « Odette » (un pull slim en cachemire et soie à quart de zip pull polo), qui ajoutent tous à l’esthétique de la garde-robe de haute qualité et sans saison de la marque.

La capsule estivale est disponible sur le site e-commerce de la marque (et bientôt dans son prochain showroom new-yorkais), où la marque continuera à sortir de nouvelles gouttes tout au long de l’année.