Plénière du Barça au onze d’Espagne pour la bataille contre la Géorgie

28/03/2021 à 16:45 CEST

Luis Enrique Martínez a déjà facilité l’alignement de l’Espagne pour le match de cet après-midi contre la Géorgie de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. La Roja doit gagner après le revers initial contre la Grèce et Lucho y jouera avec les trois footballeurs du Barça appelés dans le onze de départ. Par conséquent, Busquets, Jordi Alba et Pedri seront de la partie. Tous étaient remplaçants jeudi et seul Pedri est sorti en seconde période.

L’autre grande nouveauté dans le onze est l’absence de Sergio Ramos. Le madridista n’a joué que 45 minutes à Grenade et continue sans être à cent pour cent. Eric Garcia continuera à commander l’arrière, cette fois, aux côtés de Diego Llorente, de Leeds United.

Le match signifiera également eles débuts de Pedro Podro avec l’équipe espagnole, occupant le côté droit pour remplacer l’Atlético Marcos Llorente

Espagne: Unai Simón, Pedro Porro, Eric Garcia, Diego Llorente, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Fabián, Ferran Torres, Bryan Gil et Morata.