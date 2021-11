Pleurez les Yankees ! L’athlétisme demande des perles par Matt Olson

N’ai aucun doute, Matt Olson est le joyau de la couronne parmi les métiers potentiels de cette agence libre de la MLB et personne ne veut (et n’a besoin) de lui plus que les yankees.

Et n’en doutez pas non plus : l’Atléticos va décrocher même les perles de la vierge à la franchise qui veut s’emparer d’Olson.

Il y a trois raisons pour lesquelles, selon les rumeurs, les Oaklands demandent l’impossible pour leur encore 1B :

Le premier : combien peu de joueurs de premier but sont dans cette agence d’hiver avec seulement Freddie Freeman disponible (bien que presque certainement un signataire avec Braves). Le deuxième : la solidité de la campagne 2021 d’Olson, candidat à l’équipe Golden Glove et MLB de l’année. que vous avez déjà des options d’arbitrage devant vous)

On dit que A « vise la lune » lors des premières négociations commerciales avec Matt Olson. Je ne peux pas les blâmer. 39 heures. .911 SPO. 5.8 GUERRE. 2 ans jusqu’à l’agence libre. – Jon Heyman (@JonHeyman) 20 novembre 2021

Ne soyez donc pas surpris que les équipes se plaignent qu’Oakland en demande trop pour Olson.

La vraie question ici est de savoir combien les équipes intéressées sont prêtes à sacrifier pour conclure un accord avec celles de la baie. Et à cet égard, avec qui les négociations semblent plus avancées sont les yankees.

Plusieurs noms ont été impliqués dans l’échange éventuel : d’Andujar à Frazier, en passant par Gleyber ou encore Deivi Garcia. La batterie de prospects à haute altitude des Mules n’est pas grande et s’ils veulent le 1B, ils devront se débarrasser d’un de leurs jeunes personnages pour essayer de le faire atterrir à NY.

Quel échange proposeriez-vous ?