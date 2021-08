Plex est sorti aujourd’hui avec une mise à jour majeure de l’interface utilisateur de ses applications Apple TV et Roku. Outre une nouvelle option « Mise en page moderne », l’interface utilisateur peut être personnalisée avec des options pour l’arrière-plan de l’application/de la maison et l’arrière-plan des détails.

Plex a annoncé aujourd’hui la nouvelle expérience de l’interface utilisateur dans un article de blog. Voici ce qui a inspiré la plate-forme à travailler sur une refonte :

Eh bien, notre défi est que, puisque Plex est utilisé par tant de types d’utilisateurs différents (un gros problème à avoir !), chacun de vous a des habitudes, des désirs et des styles différents ainsi qu’une grande variété de téléviseurs avec des résolutions et une luminosité différentes et rapports de contraste. Alors, comment pouvons-nous nous assurer d’offrir la meilleure expérience au plus grand nombre d’entre vous ? Et construire un système dynamiquement réactif qui tire le style visuel de millions d’œuvres d’art différentes ? Il s’avère que la solution n’était pas quelque chose que nous pouvions trouver nous-mêmes. Nous avons donc reçu un peu d’aide de nos amis.

Après avoir exécuté une version bêta expérimentale avec les utilisateurs de Plex, la société “a opté pour une expérience plus personnalisée (un élément crucial de l’ADN de Plex) et a travaillé dur pour fournir la bonne combinaison d’options à notre communauté diversifiée d’utilisateurs et d’appareils Plex”.

Dans l’application Plex Apple TV et Roku, vous pouvez désormais accéder à Paramètres> Expérience pour personnaliser l’interface utilisateur. Voici les nouvelles options :

Mise en page du contenu :

Ce paramètre contrôle la mise en page utilisée pour afficher votre contenu. D’accord, donc avant de dire « Non, duh ! », ce paramètre contrôle également si les « métadonnées en ligne » sont affichées sur l’écran d’accueil et l’affiche est affichée sur les pages de détails.

Moderne (valeur par défaut) : affiche les illustrations et les détails « en ligne » sur le titre sur certains écrans lorsque vous vous concentrez sur une affiche. Cette mise en page préfère également les illustrations d’arrière-plan aux affiches sur les pages de détail du titre.

Classique: aucune métadonnée « en ligne » n’est affichée, affiche le titre et des informations supplémentaires sous les affiches et préfère les affiches aux illustrations sur les pages de détail.

Contexte de l’application/de la maison :

Ce paramètre permet à l’utilisateur de sélectionner l’arrière-plan de base de l’application (c’est-à-dire l’arrière-plan utilisé pour l’écran d’accueil, les paramètres, etc…).

Couleurs de l’oeuvre (par défaut) : applique les couleurs de l’illustration du titre actuel à l’arrière-plan et fait gracieusement (nous l’espérons !) la transition du champ de couleur au fur et à mesure que la sélection du titre change.

Rien: Affiche l’arrière-plan par défaut de l’application (dégradé foncé).

Détails Contexte :

Ce paramètre contrôle l’arrière-plan affiché sur les pages de détails des éléments.

Couleurs de l’oeuvre (par défaut) : Utilise les couleurs de l’illustration du titre dans l’arrière-plan des pages de détail du titre.

Art estompé : Affiche une version plein écran et estompée de l’illustration d’arrière-plan sur les pages de détail.

Rien: L’arrière-plan par défaut de l’application est utilisé pour les pages de détails (dégradé foncé).

Plex pour Apple TV est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.

