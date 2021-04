Plex lève 50 millions de dollars pour sa mission de devenir la “ meilleure plateforme de divertissement de contenu ”

Après avoir lancé un service de jeu et l’intégration de l’application Apple TV, la plate-forme multimédia populaire Plex est sortie aujourd’hui avec la nouvelle qu’elle a levé 50 millions de dollars de financement pour atteindre son objectif de devenir la première plate-forme de contenu sur le marché.

Plex a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse et un article de blog:

Salut. Des nouvelles assez importantes aujourd’hui, nous allons donc y arriver. Nous venons de clôturer une importante ronde de financement. Mêmes investisseurs qu’avant, mais un engagement bien plus important. Un engagement envers Plex, un engagement envers notre vision audacieuse et un engagement envers notre communauté.

L’objectif global de Plex est de «donner aux gens une seule vitre pour l’ensemble de leur univers médiatique» et avec le dernier cycle de financement de 50 millions de dollars, la société utilisera environ 15 millions de dollars pour faire avancer ses travaux et l’autre ~ 35 millions de dollars pour «Acheter des actions et des options aux employés et aux actionnaires.»

Fondamentalement, l’infusion de capital signifie que nous serons en mesure de pousser plus loin notre mission de devenir la meilleure plate-forme de divertissement de contenu au monde, point final. Nous serons en mesure d’investir davantage dans nos équipes d’ingénierie, de produits et de contenu pour nous assurer que nous avons les meilleures personnes pour résoudre les problèmes difficiles auxquels nous nous attaquons.

Le mois dernier, nous avons vu Plex ajouter son contenu vidéo en streaming gratuit à l’application Apple TV. Et plus tôt cette année, la plate-forme a lancé son service de jeu, Plex Arcade.

Au-delà de son contenu gratuit, certains des grands arguments de vente de Plex incluent la possibilité de créer un serveur multimédia personnel pour stocker tout votre contenu, accéder à vos médias sur n’importe quel appareil, regarder et enregistrer la télévision en direct, et plus encore.

