Plex utilisant l’analyse sonore pour l’application musicale Plexamp mise à niveau avec les pistes et les mixages associés

Plex est sorti aujourd’hui avec une mise à niveau pour son application musicale Plexamp qui apporte un réseau neuronal avancé pour analyser sonorement votre bibliothèque avec des fonctionnalités riches telles que des artistes, des albums et des pistes similaires, des mixages personnalisés, etc.

Plex a détaillé la grande mise à jour de Plexamp (disponible pour les abonnés Plex Pass) sur son blog aujourd’hui :

Aujourd’hui, nous annonçons une mise à niveau massive du serveur pour les abonnés Plex Pass qui ont découvert notre superbe application musicale dédiée, Plexamp. Nous avons ajouté un réseau neuronal sophistiqué qui analyse votre bibliothèque musicale, alimentant de nouvelles fonctionnalités étonnantes et améliorant celles existantes.

Voici comment fonctionne le nouveau réseau neuronal Plexamp :

Une fois que vous avez activé l’analyse Sonic sur une bibliothèque musicale, toutes les pistes, albums et artistes sont traités afin de les placer dans un univers musical (math geek ? Cet univers musical est constitué de points dans un espace à N dimensions). Cela nous permet de voir à quel point tout élément de votre bibliothèque est « proche » de tout autre élément, où la distance est basée sur un grand nombre d’éléments sonores dans l’audio.

Et voici les avantages de l’utilisation de l’analyse sonique :

La manière la plus évidente dont les données sonores sont utiles est de montrer des artistes, des albums et des pistes similaires. Bien que nous utilisions déjà des métadonnées pour des artistes similaires (et des albums également, bien que nous n’ayons pas obtenu beaucoup de données pour cela), le fait de devoir nous fier aux métadonnées présente deux gros inconvénients : il y a beaucoup de musique sans métadonnées (pensez à des artistes Bandcamp obscurs ou à votre groupe de lycée). Deuxièmement, faire une analyse sonore garantit que la similitude reflète la musique réelle que vous avez.