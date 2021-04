Plex veut être une plaque tournante pour tout votre univers multimédia

La plate-forme multimédia en streaming Plex vient d’annoncer un financement de croissance à hauteur de 50 millions de dollars. [your] tout l’univers des médias. »Il semble que Plex souhaite intégrer davantage de services de streaming dans son service de type hub.

Pendant des années, les gens ont associé Plex à des collections de médias personnelles. Qu’il s’agisse de films, d’émissions de télévision, de musique ou de quoi que ce soit, Plex peut vous connecter avec vos fichiers détenus dans une interface simple et facile à utiliser.

Cependant, Plex comprend également que de nombreuses personnes s’éloignent de l’idée même de posséder des médias. Avec une véritable attaque de services de streaming, de nombreuses personnes se tournent vers le simple fait de compter sur Netflix, Amazon Prime Video, Spotify et d’autres pour tous leurs besoins de consommation multimédia.

Aujourd’hui, Plex a annoncé une ronde de financement de croissance de 50 millions de dollars. Dans son communiqué de presse à ce sujet, la société indique clairement qu’une grande partie de cet argent va servir à apporter plus de services de streaming dans Plex. L’objectif est que l’application ne devienne rien de moins qu’une simple vitre pour [your] tout l’univers des médias. »

De toute évidence, «tout l’univers des médias» de la plupart des gens implique les plus grands noms du contenu, comme Netflix et YouTube. Si Plex doit jamais être cette «vitre unique», il devra avoir ces mastodontes en ligne de mire. Bien entendu, l’entreprise ne fait aucune mention des services qu’elle souhaite apporter à sa plateforme. Il a déjà des accords avec Crackle, le service de streaming musical Tidal et plusieurs grands studios hollywoodiens.

L’objectif final pour Plex

Ce que Plex veut vraiment, c’est connecter les utilisateurs avec le contenu qui leur convient le mieux. S’il pouvait le faire, ce serait assez puissant. Comme exemple de ce qui pourrait être possible, pensez à l’algorithme de suggestion de contenu de Netflix. Vous regardez un documentaire sur les tueurs en série et Netflix dit: «Hé, voici d’autres documentaires à regarder, ainsi que ce thriller hollywoodien sur un tueur en série.» Maintenant, imaginez Plex faire ça, mais pour tout.

Disons que vous écoutez un album de The Police sur Tidal. Le chanteur principal de The Police est Sting, et il a également été dans de nombreux films. Maintenant, parce que Plex sait que vous aimez The Police, il peut recommander des films avec Sting. Ceci n’est qu’un petit exemple, mais vous pouvez voir à quel point ce serait puissant s’il y avait un hub pour tous vos différents services.

Bien sûr, pour que cela fonctionne, toutes les grandes entreprises doivent être à bord. Plex a 50 millions de dollars pour travailler, mais cela suffira-t-il même pour obtenir Netflix au téléphone? Le temps nous le dira.

Pour en savoir plus sur Plex, regardez cette vidéo d’information.