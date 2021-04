PlexTrac, basé à Boise, lève 10 millions de dollars pour un logiciel de collaboration et de workflow en cybersécurité

Dan DeCloss, PDG de PlexTrac. (Photo PlexTrac)

Nouveau financement: PlexTrac, une start-up de logiciels de cybersécurité basée à Boise, a levé un tour de table de série A de 10 millions de dollars dirigé par Madrona Venture Group et Noro-Moseley Partners, avec la participation de StageDot0. Le financement total est de 11 millions de dollars à ce jour.

La technologie: PlexTrac aide les entreprises à défendre et à éliminer les menaces, ainsi que leurs tests de pénétration ou les simulations d’attaques de cybersécurité. Son logiciel vise à rationaliser les rapports et la collaboration. PlexTrac est l’une des nombreuses startups de cybersécurité qui attirent le plus l’attention des investisseurs, en particulier avec l’accélération de l’adoption du numérique au milieu de la pandémie.

«En réunissant les équipes rouges et bleues sur une seule plate-forme et en développant des intégrations profondes avec l’infrastructure et les outils existants, PlexTrac offre un flux de travail logiciel aux professionnels de l’informatique et aux ingénieurs en sécurité qui recherchent des moyens de travailler plus intelligemment et plus rapidement», S. Soma ”Somasegar, directeur général de Madrona, a déclaré dans un communiqué.

Leadership: L’entreprise de 25 personnes est dirigée par le fondateur et PDG Dan DeCloss, qui a auparavant travaillé avec le ministère de la Défense et occupé des postes de sécurité chez Scentsy, Anthem, Mayo Clinic et Veracode. DeCloss a fondé PlexTrac en 2018.

«Les professionnels de la sécurité de tous les types d’organisations sont confrontés à des menaces sans précédent, mais leur fonctionnement n’a pas sensiblement changé», a déclaré DeCloss dans un communiqué. «PlexTrac rassemble les équipes de cybersécurité rouges et bleues dans un même flux de travail pour renforcer la transparence et l’efficacité dans la résolution des vulnérabilités et la défense contre des adversaires de plus en plus sophistiqués.»