PLI du matériel informatique pas assez attractif

Étant donné que la réponse au programme PLI (incitation liée à la production) pour le matériel informatique a été moins qu’enthousiaste, le gouvernement devrait revenir à la planche à dessin plutôt que de déployer le système à la moitié des dépenses initialement prévues. Il doit augmenter les incitations à au moins deux fois les niveaux actuels. Aller de l’avant avec la dépense de seulement Rs 1,6 crore lakh – plutôt que le crore Rs 3,2 lakh initialement ciblé – porterait un coup dur à l’objectif d’exportation de Rs 2,45 lakh crore, dont seulement un quart devrait être réalisé.

En effet, la réponse tiède au programme n’est pas vraiment surprenante étant donné les incitations moins qu’excitantes de 2 à 2,5% sur une période de quatre ans. Étant donné que le droit de douane de base (BCD) sur 217 lignes tarifaires couvertes par l’Accord informatique (ITA-1) de l’OMC – qui comprend les ordinateurs portables et les tablettes – est nul, il n’est pas du tout surprenant que les acteurs mondiaux ne pensent pas que cela en vaut la peine. tout en relocalisant des installations hors de Chine et du Vietnam.

Pour un segment comme le matériel informatique, où la demande mondiale est assez importante, la dépense aurait dû être plus proche de Rs 20 000 crore et non Rs 7 350 crore sur quatre ans; rappelez-vous, la dépense pour les téléphones mobiles est d’environ Rs 40 000 crore. En outre, dans le cas du segment du matériel informatique, il existe une directive de localisation qui entre en vigueur dès la deuxième année et qui exige que les circuits imprimés, les blocs-batteries, les armoires et les adaptateurs d’alimentation soient fabriqués localement. Cette clause dissuaderait tout fabricant qui n’a pas de base de fabrication en Inde de relocaliser la production d’un autre pays. Comme nous l’avons vu dans le cas des téléphones mobiles – où il n’y a pas de clause de localisation – il a été beaucoup plus facile pour un Samsung, qui a une grande base de fabrication ici, d’atteindre l’objectif de ventes supplémentaires; les autres comme Wistron et Foxconn n’ont pas été en mesure de le faire, car il n’est pas facile de déplacer la base d’un autre pays, surtout compte tenu de la très mauvaise infrastructure de l’Inde.

Le gouvernement devrait réorganiser le PLI du matériel informatique et mettre en place des incitations plus volumineuses, de plus près de 3 à 4% et non les maigres 2,2% qu’il offre actuellement; l’incitation pour les téléphones mobiles est plus importante, commençant à 6% et descendant à 4% la cinquième année, malgré le fait que les téléphones sont assujettis à des droits d’importation. De même, comme dans le cas des téléphones mobiles, la durée de validité du PLI matériel informatique devrait également être allongée à cinq ans. À moins que le système ne soit retravaillé avec des dépenses beaucoup plus importantes, une grande partie de la production sera vendue sur le marché local, ce qui va totalement à l’encontre de l’objectif du programme de promotion des exportations. La plupart des ventes seront faites au gouvernement et aux PSU, qui sont de gros acheteurs représentant environ un quart de la demande, et certains pensent que les exportations pourraient être encore plus petites que le nouvel objectif de 60 000 crores de Rs. Ce serait malheureux; il n’y a aucun moyen que l’Inde puisse espérer gagner un cinquième de la production mondiale d’ici 2025 comme cela avait été initialement visé.

Les récompenses des scemes PLI pour l’Inde peuvent être énormes; le gouvernement ne devrait donc pas être trop préoccupé par le fait que le bilan devienne un peu tendu. Étant donné qu’il est peu probable que le secteur privé investisse de manière significative dans des capex nouveaux et que les investissements du gouvernement ne peuvent pas non plus augmenter au-delà d’un certain point, le PLI est une bonne solution. Mais sans des incitations plus importantes, non seulement pour l’électronique mais aussi pour d’autres secteurs, les acteurs mondiaux ne seront pas persuadés de s’installer en Inde.

