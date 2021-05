PLI matériel: le gouvernement réduit de moitié son objectif de fabrication

Selon les estimations, le marché mondial des ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs de bureau est passé de 229,38 milliards de dollars en 2018 à 240,99 milliards de dollars en 2019 et devrait se stabiliser autour de 220 milliards de dollars d’ici 2025.

Avant même qu’il ne soit opérationnalisé, le gouvernement a dû réduire de moitié la production de son programme d’incitation à la production (pli) pour le matériel informatique, qui comprend les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs tout-en-un et les serveurs, de moitié, les fabricants se présentant avec offres basses. En conséquence, l’utilisation de la dépense pour le programme diminuera également d’un montant similaire et les objectifs d’exportation en subiront un grand coup – de 2,45 crore de roupies sur une période de quatre ans annoncée plus tôt à seulement 60 000 crores de roupies.

Les fabricants de matériel informatique attribuent cela à la faible structure d’incitation qui équivaut à une moyenne de 2 à 2,5% sur une période de quatre ans, ce qui ne justifie pas de délocaliser des unités de Chine ou du Vietnam, en particulier pour les produits matériels, où les droits d’importation sont nuls car ils relèvent des produits informatiques. La structure incitative des PLI mobiles, qui a été opérationnalisée en août 2020 et a vu les entreprises s’engager jusqu’à la limite maximale, s’établit à environ 4,5% sur une période de cinq ans.

Lorsque le gouvernement a annoncé le programme PLI de matériel informatique le 24 février, la dépense a été fixée à Rs 7 350 crore sur une période de quatre ans. Au cours de cette période, le gouvernement avait estimé une production allant jusqu’à Rs 3,26 lakh crore, dont les exportations devraient être de l’ordre de Rs 2,45 lakh crore. La semaine dernière (4 mai), lorsque le gouvernement a annoncé les noms des entreprises qui ont demandé le programme, l’objectif de production a été réduit à Rs 1,60 lakh crore dont les exportations seraient de l’ordre de Rs 60 000 crore. Étant donné que la structure d’incitation est basée sur l’atteinte d’un seuil minimum de ventes supplémentaires par rapport à l’année de base allant jusqu’à une limite maximale, les entreprises engageant un objectif de production inférieur, seule la moitié de la dépense de Rs 7 350 crore sera utilisée.

Bien que 19 entreprises aient soumis des demandes, le programme n’aura désormais de sens que pour les acteurs qui ont déjà une capacité de production en Inde – Dell et HP, par exemple. Ici aussi, ce sont les ventes intérieures qui seraient plus attrayantes pour eux que l’exportation qui a été la principale force motrice du gouvernement derrière la conception des programmes PLI.

Les importations indiennes d’ordinateurs portables ont augmenté de 42% – passant de 2,97 milliards de dollars à 4,21 milliards de dollars – en valeur au cours des cinq dernières années. Environ 87% des importations continuent de provenir de Chine. En termes absolus, la dépendance de l’Inde à l’égard de la Chine est très élevée – elle est passée de 2,83 milliards de dollars à 3,65 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Pour l’année se terminant en mars 2021, on estime que les importations indiennes d’ordinateurs portables ont atteint près de 5 milliards de dollars, dont les importations en provenance de Chine seraient d’environ 4,35 milliards de dollars.

Selon les estimations, le marché mondial des ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs de bureau est passé de 229,38 milliards de dollars en 2018 à 240,99 milliards de dollars en 2019 et devrait se stabiliser autour de 220 milliards de dollars d’ici 2025. Seuls six acteurs mondiaux représentent 89% des expéditions du marché pour ordinateurs portables et 81% pour les tablettes. Les États-Unis et l’Union européenne représentent ensemble plus de 40% du marché mondial.

Les centres de fabrication mondiaux sont limités à une poignée de pays, la Chine étant le principal fournisseur du monde avec 66% de part de marché (2019); 100 milliards de dollars).

Les entreprises qui ont postulé dans la catégorie Matériel informatique sont Dell, ICT (Wistron), Flextronics, Rising Stars Hi-Tech (Foxconn) et Lava. Quatorze entreprises ont déposé des demandes dans la catégorie des entreprises nationales, parmi lesquelles Dixon, Infopower (JV de Sahasra et MiTAC), Bhagwati (Micromax), Syrma, Orbic, Neolync, Optiemus, Netweb, VVDN, Smile Electronics, Panache Digilife, HLBS, RDP Stations de travail et coconics.

