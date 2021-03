PLI pour le textile: le gouvernement cible 50 produits retardataires et à fort potentiel

Grâce à un programme d’incitation liée à la production (PLI) de 10 683 crores de roupies, l’Inde, où la fibre de coton domine la chaîne de valeur des textiles et des vêtements, a l’intention de prendre une part dans ce gâteau.

Des maillots, pull-overs et cardigans aux maillots de bain et coupe-vent, le gouvernement vise une production élevée dans 50 catégories de fibres synthétiques et textiles techniques dans lesquelles l’Inde fait à peine une coupe maintenant. Alors que les exportations mondiales de ces produits s’élevaient à 222 milliards de dollars en 2019, la part de l’Inde n’était que de 1,8 milliard de dollars, soit 0,8%, avec le Bangladesh et le Vietnam en tête de loin.

Grâce à un programme d’incitation liée à la production (PLI) de 10 683 crores de roupies, l’Inde, où la fibre de coton domine la chaîne de valeur des textiles et des vêtements, a l’intention de prendre une part de ce gâteau. Les incitations seront étendues pour la production supplémentaire dans 50 catégories de produits (40 vêtements à base de fibres synthétiques ou artificielles et 10 textiles techniques) sur une période de cinq ans à compter de l’exercice 22.

Selon le projet de programme PLI, connu sous le nom de «Focus Product Incentive Scheme», l’Inde représentait 4,3% (ou 35,5 milliards de dollars) des exportations mondiales de textiles et de vêtements en 2019, mais sa part dans le segment des fibres synthétiques 2,8% (9,3 milliards de dollars). En fait, les produits à base de fibres synthétiques ou artificielles ne représentaient que 26% des exportations de l’Inde, contre près de 50% en Chine et 49% au Vietnam.

Par exemple, dans les maillots, pulls, cardigans, gilets et articles similaires, alors que les exportations de l’Inde n’étaient que de 70 millions de dollars en 2019, les exportations mondiales se sont élevées à 26,1 milliards de dollars. Dans les anoraks, les coupe-vent, les vestes, etc., les exportations mondiales ont dépassé 21 milliards de dollars, mais la part de l’Inde était inférieure à seulement 10 millions de dollars. De même, alors que les exportations mondiales de pantalons, de salopettes à bretelles, de culottes et de shorts s’élevaient à 16 milliards de dollars en 2019, celles de l’Inde languissaient à seulement 123 millions de dollars. Bien entendu, les exportations indiennes de ces produits en fibre de coton étaient nettement plus élevées.

En fait, les exportations indiennes de produits dans les 40 catégories de vêtements, qui sont ciblées dans le cadre du programme PLI, se sont élevées à seulement 1,1 milliard de dollars en 2019, contre 140 milliards de dollars dans le monde. Surtout, les exportations du Bangladesh de ces produits ont atteint 7,3 milliards de dollars et le Vietnam 14,8 milliards de dollars.

Comme l’indique FE, le programme PLI pour les textiles marque un changement de paradigme dans la prise de décision du gouvernement à deux titres. Premièrement, il consacre beaucoup d’argent aux grandes entreprises, éliminant ainsi son biais long et coûteux en faveur des petites entreprises. Deuxièmement, il cherche à corriger la préférence politique historique de l’Inde pour une chaîne de valeur dominée par le coton, ce qui est contraire à la tendance mondiale. L’idée est de reconquérir les marchés d’exportation de l’Inde après avoir cédé un terrain substantiel au Bangladesh et au Vietnam ces dernières années.

Les incitations, allant de 7% à 11%, sont liées au chiffre d’affaires ou aux investissements et seront réduites de 100 points de base chaque année après la première année. L’incitation la plus élevée – 11% – est destinée aux gros investissements de plus de Rs 500 crore dans des projets greenfield. L’avantage, cependant, est lié à un chiffre d’affaires supplémentaire de Rs 1 500 crore la première année et à une augmentation de 25% du chiffre d’affaires chaque année par la suite.