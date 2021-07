PLI pour les aciers spéciaux : le gouvernement s’attend à une réponse solide des grandes entreprises

in

Des sources gouvernementales ont déclaré que tous les principaux acteurs nationaux, y compris Tata Steel et Steel Authority of India (SAIL), devraient adopter le programme, entraînant des économies annuelles de Rs 33 000 crore en réduisant les importations.

Le gouvernement s’attend à ce que le programme d’incitations liées à la production (PLI) de 6 322 crores de roupies pour l’acier spécial soit bien accueilli par l’industrie et des dépenses incitatives de 775 crores de roupies en 2023-24, l’année où commence le décaissement des sops.

Selon l’estimation du gouvernement, le montant le plus élevé de l’incitation devrait être en 2025-26 à 1 394 crore de Rs, suivi de 1 377 crore de Rs pour 2026-27 et de 1 293 crore de Rs pour 2027-28. Pour 2024-25, la sortie a été fixée à 1 088 crore de Rs.

Dans une notification, le gouvernement a déclaré que le programme traiterait 2019-2020 comme année de base. La période de cinq ans commencera à partir de l’exercice 2022-23 (le PLI sera publié au cours de l’exercice 2023-24). L’année initiale peut toutefois être différée jusqu’à deux ans dans le cas de catégories de produits spécifiques dans le cadre de la dotation budgétaire globale.

L’incitatif, qui sera fourni dans une fourchette de 4 à 15 % sur la production supplémentaire, sera versé jusqu’à l’exercice 2029-30.

“Les brames incitatives ont été proposées sur la base de la production actuelle, c’est-à-dire une incitation plus élevée pour les qualités spéciales (d’acier) qui ne sont actuellement pas produites en Inde ou sont produites en petites quantités entraînant une importation relativement importante”, a déclaré le gouvernement.

Outre les majors sidérurgiques et leurs coentreprises, les producteurs d’acier secondaire et les MPME pourront également présenter une demande dans le cadre du régime. Cependant, une entité doit être enregistrée dans le pays et s’engager dans la fabrication de bout en bout des cinq grandes catégories identifiées de nuances d’acier spécial pour devenir éligible.

Selon la notification, une entreprise éligible peut demander à participer à plusieurs catégories ou sous-catégories de produits ; mais l’incitation annuelle payable sera plafonnée à 200 crores de roupies par entreprise éligible, y compris les sociétés du groupe ou les coentreprises, dans toutes les catégories.

« Comme le régime serait limité en fonds, si l’entreprise n’atteint pas le seuil engagé au cours d’une année donnée, elle ne recevra aucun avantage pour cette année-là.

“Cependant, il sera éligible pour recevoir les prestations du régime pour l’année prochaine s’il atteint les seuils d’engagement cumulatifs définis pour cette année”, a déclaré le gouvernement.

Cinq grandes catégories de produits — produits en acier revêtus/plaqués ; acier haute résistance/résistant à l’eau; rails spécialisés; acier électrique; produits en acier allié et fils d’acier — ont été choisis pour inciter la production nationale.

Le gouvernement espère que le programme attirera également des investissements importants et aidera l’industrie sidérurgique nationale à mûrir en termes de technologie ainsi qu’à progresser dans la chaîne de valeur.

