PLI pour les produits blancs: la clé d’Atmanirbhar Bharat

Maintenant, l’industrie de la climatisation; en 2020, le marché de la climatisation était indexé à environ 75 unités lakh.

Par Manish Sharma

Le clin d’œil du Cabinet sur l’incitation liée à la production (PLI) pour les produits blancs (AC et LED) d’une valeur de 6 238 crores de Rs donnera le coup de pouce nécessaire à l’industrie manufacturière. Qu’est-ce que cela signifie pour l’économie et l’industrie?

Permettez-moi de vous donner un aperçu de notre industrie des appareils électroménagers et de l’électronique grand public (ACE). L’industrie indienne ACE s’élevait à Rs 76 400 crore (10,93 milliards de dollars) en 2019 et devrait doubler pour atteindre Rs 1,48 lakh crore (21,18 milliards de dollars) d’ici 2025. L’écosystème de fabrication de composants constitue l’épine dorsale de l’industrie ACE. La fabrication de composants donne non seulement l’impulsion nécessaire à l’industrie électronique, mais fournit également une impulsion majeure à l’économie dans son ensemble – la réduction de la dépendance à l’importation pour les composants conduit à une production 100% locale, des matières premières à l’assemblage et à la création d’emplois, y compris la formation et la qualification de l’Inde. Le PLI agit en tant que catalyseur clé pour l’industrie, complétant le programme.

Le gouvernement a introduit le programme PLI pour renforcer la fabrication nationale, accroître l’autosuffisance et réduire les factures d’importation, en avril 2020. Il offre des incitations aux entreprises sur les ventes supplémentaires de produits fabriqués dans le pays. Il vise également à inviter des entités étrangères à établir des bases en Inde et encourage les entreprises locales à créer ou à développer des unités de fabrication existantes. Les entreprises peuvent apporter des capacités de fabrication intégrées à l’échelle mondiale pour une production de grande valeur, offrant ainsi des rendements plus élevés aux producteurs en amont, en plus des possibilités d’emploi. Il propulse stratégiquement l’Inde dans des segments clés des chaînes de valeur mondiales (CVM).

Prenons l’exemple de l’industrie indienne du climatiseur; en 2020, le marché de la climatisation était indexé à environ 75 unités lakh. Sur ce total, environ 25 unités lakh étaient des importations, qui ont considérablement diminué en raison de l’interdiction d’importer des climatiseurs avec des réfrigérants. Du point de vue de l’industrie, je m’attends à ce que le marché touche 90 unités de lakh cette année, et 80 à 85 lakh de celles-ci seront fabriquées localement. Actuellement, les CA ont une valeur ajoutée locale de 25%, et avec le PLI, cela peut aller jusqu’à 75% au cours des trois prochaines années.

D’un point de vue stratégique, le PLI est essentiel pour renforcer les capacités de fabrication et d’exportation de l’Inde grâce à une intégration en amont. L’approbation du PLI pour les électroménagers est encourageante. La fabrication de composants étant l’un des principaux bénéficiaires de la nouvelle politique, la fabrication locale de climatiseurs bénéficiera d’un coup de fouet.

Cela permettra également une fabrication basée sur la conception, l’innovation de carburant et les exportations de composants, ainsi que des climatiseurs finis, en provenance d’Inde. Dans un avenir prévisible, je constate de nombreux développements passionnants, de l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement mondiale à la réalisation d’économies d’échelle dans la fabrication à travers les capacités de conception de composants et la croissance des MPME et des PME.

L’auteur est président, FICCI Electronics & White Goods Manufacturing Committee, et président et chef de la direction, Panasonic India

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.