PLI Schemes : les entreprises chinoises seront admises ; MeitY assure à l’industrie que les chaînes d’approvisionnement ne seront pas perturbées, d’autres ministères emboîteront le pas

Mais finalement, lorsque les noms des entreprises sélectionnées ont été annoncés en mai, l’objectif de production a été réduit à Rs 1,60 crore lakh dont les exportations seraient de l’ordre de Rs 60 000 crore.

Réalisant que les programmes d’incitations liées à la production (PLI) n’iront pas de l’avant si les entreprises auxiliaires et les cadres basés en Chine ne sont pas autorisés à accéder sans interruption au pays, le gouvernement a assuré à l’industrie qu’il accélérerait les approbations chaque fois que nécessaire au cas par cas. -base de cas.

Bien que l’assurance ait été donnée par le ministère de l’électronique et de l’informatique aux dirigeants de l’industrie du matériel informatique, qui avaient fait une représentation au gouvernement à cet égard, des sources ont déclaré que d’autres ministères administratifs adopteraient également une approche similaire.

Cet assouplissement de l’approche envers les unités auxiliaires basées en Chine aiderait également à finaliser les directives PLI pour le secteur de l’automobile et des composants automobiles, qui traîne depuis longtemps.

L’industrie du matériel informatique avait récemment présenté au gouvernement, entre autres, des questions relatives à la localisation dans le PLI. Il avait déclaré que, étant donné que les investissements en provenance de Chine ne sont techniquement pas autorisés, il sera difficile pour les entreprises sélectionnées de mettre en place des lignes de fabrication/d’assemblage en Inde pour les composants tels que les PCBA, les batteries, les adaptateurs d’alimentation, etc.

Étant donné que PLI est conçu pour le marché d’exportation, pour mettre en place un centre de fabrication en Inde, les acteurs mondiaux de l’informatique doivent non seulement déplacer leur base des centres externes, mais également la base de leurs fournisseurs. Le problème ici est que les fournisseurs chinois ne sont pas autorisés à investir dans le pays à la suite de la tension frontalière entre les deux pays.

Spécifique à l’industrie du matériel informatique, un tel obstacle devenait de plus en plus aigu et menaçait de faire dérailler l’ensemble du projet. En effet, la structure d’incitation dans le PLI pour ce secteur est faible à une moyenne de 2 à 2,5 % sur une période de quatre ans, ce qui ne justifie pas la délocalisation d’unités de Chine ou du Vietnam. À titre de comparaison : la structure d’incitation pour les téléphones mobiles PLI, qui a été opérationnalisée en août 2020, est de 4,5% sur une période de cinq ans.

Étant donné que les droits d’importation sur les produits matériels sont nuls car ils relèvent des produits de la technologie de l’information-I, les fabricants ne voient pas beaucoup de raisons de déplacer leur base de la Chine vers l’Inde. De plus, pour toute relocalisation d’unités, les techniciens chinois auraient besoin de visas pour se rendre dans le pays, où le gouvernement avait également durci sa position auparavant.

En raison de ces problèmes, associés à la faible structure d’incitation, le PLI pour le matériel informatique – qui comprend les ordinateurs portables, les tablettes, les ordinateurs personnels tout-en-un (PC) et les serveurs – a dû être élagué avant même d’être opérationnel. Lorsque le gouvernement a annoncé le programme le 24 février, la dépense a été fixée à Rs 7 350 crore sur une période de quatre ans. Au cours de cette période, le gouvernement avait estimé une production allant jusqu’à Rs 3,26 lakh crore, dont les exportations devraient être de l’ordre de Rs 2,45 lakh crore. Mais finalement, lorsque les noms des sociétés sélectionnées ont été annoncés en mai, l’objectif de production a été réduit à Rs 1,60 crore lakh dont les exportations seraient de l’ordre de Rs 60 000 crore. C’est parce que les fabricants se sont présentés avec des offres basses.

Dans le cadre de ce programme, 14 entreprises ont été sélectionnées – 4 mondiales et 10 indiennes.

Maintenant que l’industrie soulève les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et aux visas pour les ressortissants chinois, le gouvernement craint que les objectifs ne soient pas atteints même par les entreprises sélectionnées, d’où la nécessité de repenser les problèmes mis en évidence.

Les importations indiennes d’ordinateurs portables ont augmenté de 42 % – passant de 2,97 milliards de dollars à 4,21 milliards de dollars – en valeur au cours des cinq dernières années. Environ 87 % des importations continuent de provenir de Chine. En termes absolus, la dépendance de l’Inde vis-à-vis de la Chine est très élevée – elle est passée de 2,83 milliards de dollars à 3,65 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Pour l’année se terminant en mars 2021, les importations indiennes d’ordinateurs portables auraient atteint près de 5 milliards de dollars, dont les importations en provenance de Chine seraient d’environ 4,35 milliards de dollars.

Selon les estimations, le marché mondial des ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs de bureau est passé de 229,38 milliards de dollars en 2018 à 240,99 milliards de dollars en 2019 et devrait se stabiliser autour de 220 milliards de dollars d’ici 2025. Seuls six acteurs mondiaux représentent 89 % des expéditions du marché pour ordinateurs portables et 81 % pour les tablettes. Les États-Unis et l’Union européenne représentent ensemble plus de 40 % du marché mondial.

Les centres de fabrication mondiaux sont limités à une poignée de pays, la Chine étant le principal fournisseur mondial (66 % de part de marché en 2019 ; 100 milliards de dollars en valeur).

Points forts

Approche pragmatique

– Les entreprises mondiales qui déménagent de Chine dans le cadre du programme PLI doivent également déplacer leurs unités de chaîne d’approvisionnement

– La politique du gouvernement n’encourage pas les unités de la chaîne d’approvisionnement basées en Chine à déménager en Inde

– Cela constitue un obstacle majeur pour les entreprises car la construction de nouvelles unités auxiliaires prend beaucoup de temps

– Le problème créait un problème majeur dans le secteur du matériel informatique où des entreprises sélectionnées avaient approché le gouvernement

– Dans le matériel informatique, la structure d’incitation PLI est faible à 2-2,5%

– Avec des droits d’importation nuls, les entreprises n’ont vu aucun avantage à se délocaliser en Inde

