Plier les téléphones, une mode passagère ? Apple a raison de se demander

Les téléphones pliables ont été l’un des premiers changements importants apportés au facteur de forme des smartphones depuis un certain temps, mais Apple a jusqu’à présent résisté à la tentation de se joindre à la fête.

Ce n’est pas une surprise : le modus operandi de l’entreprise avec les nouveaux développements est d’attendre et de regarder pendant que d’autres entreprises lancent leurs versions, puis de viser à les dépasser avec une version qui le fait bien…

Jusqu’à présent, j’ai supposé que la même chose se produirait avec un iPhone pliable, mais une fuite notable d’Apple a soulevé hier une autre possibilité. A savoir qu’Apple envisage la possibilité que les téléphones pliables se révèlent être une mode passagère.

À mon avis, il y a deux facteurs à l’œuvre ici. Tout d’abord, les avantages théoriques incontestables d’un téléphone pliable. Deuxièmement, des faiblesses qui peuvent être extrêmement difficiles à surmonter. Je l’ai noté il y a quelques années, et je ne suis pas entièrement convaincu que beaucoup de choses ont changé depuis lors.

A part admirer la prouesse technique, je ne suis pas du tout convaincu par le Galaxy Fold. Sous forme fermée, c’est un appareil assez volumineux. En fait, il n’a pas l’air radicalement différent des smartphones à clapet que j’utilisais à l’époque pré-iPhone. Et le front et le menton énormes sur le devant contribuent également à une apparence démodée.

Je ne vais pas en acheter un, et je ne le ferais pas non plus même s’il fonctionnait sous iOS. C’est juste trop d’argent pour un appareil trop maladroit. Il n’y a qu’une seule raison pour laquelle Samsung a lancé le Fold maintenant, et c’est pour qu’il puisse prétendre avoir été le premier à commercialiser (bien que Royole puisse contester cette affirmation).

Je suis encore moins convaincu par l’aimant à gratter au prix incroyable de Huawei. Je ne m’attends pas à ce que l’un ou l’autre de ces téléphones soit un succès commercial – et en vérité, je soupçonne que Samsung et Huawei partagent ce point de vue. À l’heure actuelle, ils veulent dire qu’ils ont été les pionniers d’une nouvelle technologie innovante, et ils veulent que l’effet de halo de celle-ci aide à vendre des modèles à des prix plus réalistes.