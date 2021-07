Pliskova de la finale de Wimbledon, en direct

La batterie de Denny Seiwell peut être entendue sur des disques de James Brown, Art Garfunkel, Billy Joel, et bien d’autres. Mais c’est en tant que membre fondateur de Les ailes de Paul McCartney qu’il sera toujours le plus connu. C’est un artisan aussi respecté dans les cercles du jazz qu’il l’était à l’apogée de […] More